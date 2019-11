El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, negó haber tenido conocimiento sobre alguna encuesta que haya financiado Odebrecht para conocer el respaldo que tenía como posible candidato presidencial antes de las elecciones del 2016 tras la declinación de Lourdes Flores.

“Es absolutamente falso. Estoy indignado y quiero decir con toda claridad que es falso (ese testimonio). En todo caso, son varias medias verdades y una clara mala intención de un personaje nefasto, un delincuente confeso, un sinvergüenza que se oculta detrás de un código pero que se llama Horacio Cánepa, eso lo sabe todo el mundo”, señaló en declaraciones a Canal N.

Este domingo, el programa “Cuarto Poder” reveló que el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz señaló, ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, que el PPC pidió a Odebrecht un desembolso de US$10 mil a través del entonces gerente de Relaciones Institucionales de la constructora brasileña, Raymundo Serra. El dinero habría tenido como objetivo financiar una encuesta para conocer si Alberto Beingolea tenía respaldo como candidato a la presidencia.

“No es verdad. Jamás he tenido ningún contacto con Odebrecht, no conozco a nadie de Odebrecht ni directa ni indirectamente, jamás he pedido ningún favor de ningún tipo. No recuerdo que se haya mandado hacer una encuesta para mí y en todo caso si este sinvergüenza (de Horacio Cánepa) lo hizo, que él responda por qué y bajo qué circunstancias”, aseguró Alberto Beingolea.

El presidente del PPC que encabeza la lista de candidato para el congreso por Lima Metropolitana, dijo que sí tenía conocimiento que en aquella época se realizaron sondeos para saber quién podía ocupar el puesto de Lourdes Flores Nano como candidata a la presidencia de la República, pero ninguna sobre él específicamente. Si hubiera sido así, asegura que lo recordaría.

“Se hicieron muchas, recuerdo varias y no les prestaba mucha atención porque decía ‘esto debe ser trucho’. No han sido encuestas preguntando por mí, sino preguntando por todos los posibles candidatos que podían ser los cuatro congresistas, el presidente del partido en aquel entonces. De esas yo he sabido y no he visto una, sino varias. Pero de ahí que se diga que se mandó hacer una encuesta para mí, eso lo descarto”, reiteró.

Alberto Beingolea también cuestionó la versión del aspirante a colaborador eficaz que señala que, como parte de un intercambio de favores, como congresista envió un documento a Proinversión sobre la iniciativa que presentó Odebrecht sobre la carretera Huacho – Sayan – Churin – Oyón – Yanahuanca – Ambo.

Al respecto, el exparlamentario aseguró que envió el oficio medio año antes de las supuestas coordinaciones sobre las encuestas y luego de visitar Huancayo y reunirse con dirigentes para atender sus principales demandas, siendo una de ellas la carretera central de la zona que había colapsado.

“Lo único que hago es preguntar sobre este proyecto, carta que no fue contestada. La carta fue enviada seis meses antes de la supuesta reunión que dice este sinvergüenza (de Horacio Cánepa). Es mentira”, manifestó.