Alberto Beingolea: "El Partido Morado y el partido fujimorista tienen un montón de plata y el Perú lo sabe”

El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, aseguró que tanto el Partido Morado como Fuerza Popular “tienen un montón de plata” debido al financiamiento público que reciben por la cantidad de congresistas que tienen en el actual Parlamento. Cuestionó, en esa línea, que el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, diga que “no tienen plata” y por ello rete a un debate a Keiko Fujimori.

“A los peruanos hay que decirles la verdad, ya basta de estar engañando, el Partido Morado y el partido fujimorista tienen un montón de plata y el Perú lo sabe. Un montón de plata que tendrán que explicar de dónde sale porque ellos no trabajan, pero es evidente que tienen mucha plata y por si acaso, además, ahora tienen más plata que les está dando el Estado peruano”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

“El Estado peruano le acaba de dar para que pongan publicidad a los partidos que estamos participando, a todos nos ha dado plata. Al PPC le ha dado plata, le ha dado un millón y medio de soles, al Partido Morado le ha dado 4 millones y medio de soles, al fujimorismo le ha dado más de 6 millones de soles [...] ¿Cómo que no tienen plata?”, se preguntó.

El lunes 11 de enero, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, le planteó un debate virtual a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a fin de que ambos expongan sus propuestas de campaña y visión de país, de cara a las Elecciones Generales del 2021. Indicó que su agrupación “aprovecha las redes al máximo” porque no tiene “plata como cancha”.

“Como no tenemos plata como cancha, desde 2016 aprovechamos las redes al máximo. Señora Keiko Fujimori, ahora que tiene más tiempo libre, ¿qué tal si organizamos un debate virtual para exponer nuestras propuestas y visión del país?”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro momento, Beingolea consideró que el país necesita “trabajo en serio” para salir adelante y le pidió a Julio Guzmán que “no se corra” de un debate con él.

“¿Quieres debatir, Julio? Debate conmigo, pero vamos a hablar de chamba, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de chamba que es lo que el Perú necesita : trabajo en serio”, manifestó.

“Pero no te corras, no estamos para gracias, no estamos para que sigas corriendo, deja de correr y vamos a debatir”, le pidió el excongresista al candidato presidencial del Partido Morado.

