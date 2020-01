Alberto Beingolea está convencido de que en la política peruana hay pocas ideas y muchos partidos, que para él no son más que proyectos personalistas. Asegura que el principal responsable de nuestro deterioro político fue Alberto Fujimori, pero reconoce también responsabilidad en los partidos tradicionales, incluido el suyo. Aunque siente simpatía por el presidente Martín Vizcarra, no escatima en duras críticas a su gestión.

¿Por qué cree usted que este proceso electoral ha despertado tan poco interés en la ciudadanía?

Creo que hay un deterioro de la política en Perú desde hace muchos años (…). Esto tiene un punto de origen en el fujimorato y este discurso de Alberto Fujimori de ser el “primer nuevo de la política”, el outsider, el “yo no soy político” (…). Ahí comenzó la desgracia peruana. Uno de los discursos que trajo Fujimori fue que la política era corrupta, sucia y que los jóvenes no deberían participar. Hasta antes la universidad era un centro para hacer política (…). Luego los mejores abandonaron la política y le dejaron el campo a los peores (…). Lo que hemos tenido en los últimos 30 años es un deterioro cada vez mayor.

¿Cuál debe ser la respuesta de los contados “partidos políticos tradicionales”, como el PPC, ante este desencanto generalizado con los políticos?

Primero, está bien que sean contados (…) Un sistema político sano, que funciona, suele estar compuesto por pocos partidos, inclusive dos (…). Porque no es que haya multitud de ideas políticas. Por ejemplo, podrías tener partidos que digan, “yo soy proestatista”, “yo soy liberal”, o “yo soy socialcristiano” (...). Cada uno puede tener una línea y a partir de eso construir un partido, como el PPC. ¿Qué es lo que ocurre en una democracia insana como la nuestra? Tenemos multitud de partidos. ¿Y por qué tantos? ¿Hay acaso tantas ideas políticas? No, no las hay. Estos llamados partidos no tienen ideas, no tienen ideología. ¿Y por qué? Porque se conforman a partir del interés de una persona (…).. Fue el caso de Fujimori (…), de Toledo, también el de Humala y hasta el de PPK (…). Ponle el nombre que quieras: outsider, tecnócrata. Es el discurso que ahora, por ejemplo, tiene Julio Guzmán. Es el discurso del que se cree salvador porque lo tocó la divinidad y que, sin ninguna idea ni base, se lanza a la aventura.

¿Reconoce usted que alguna responsabilidad de esta realidad recae en los partidos tradicionales?

Claro que sí, sería poco inteligente decirte que no (…). Pero dime tú, salvo el segundo gobierno de Alan García, que ni siquiera fue un gobierno aprista sino uno del propio García, ¿cuándo un partido político gobernó el Perú en los últimos 30 años? Nunca. Siempre fueron esfuerzos particulares, aventuras personales. ¿El toledismo existe? ¿El humalismo existe? El ppkausismo ya desapareció (…). Es muy injusto que esas aventuras personales hayan destruido la imagen de los partidos. Nosotros hemos seguido tercamente formando juventudes, haciendo planes de gobierno, (…), estudiando la realidad nacional.

En el caso del PPC, cómo explica que su presencia en la política se haya visto tan disminuida en la última década. ¿Qué errores se han cometido?

Sin duda (ha habido errores), lo reconozco, pero parto del principio anterior. Es una situación que estamos viviendo en el Perú hace 30 años (…). Los que hemos sufrido las consecuencias somos los partidos que queremos hacer las cosas bien. Llámanos tontos si quieres, pero a esa cultura de ‘Pepe, el vivo’ que arruina al Perú no nos vamos a sumar, aunque nos cueste la desaparición. Vamos a seguir haciendo lo correcto.

¿La alianza con el Apra fue un error?

Fue un enorme error, gigantesco error. A mí me tocó en lo personal decir no y separarme de una reelección que era evidente. Dejé de ser congresista por esa razón. Y conmigo Marisol Pérez Tello, por citar un ejemplo. Por algo debe ser que terminada esa súper crisis (…) quienes ganaron fueron quien te habla, como presidente, y Marisol, como secretaria general. Creo que ahí hubo un mensaje muy claro del PPC al decir ¡basta! y vamos a cambiar esta historia e ir hacia un lugar distinto.

Hablemos del Congreso que viene. Será un periodo muy corto. ¿Cuáles debieran ser las prioridades?

Una de las primeras cosas que deseo transmitir es que no se dejen engañar cuando les dicen que hay 85 cosas que hacer en año y medio (…). Este Congreso cortito no va a poder hacer tantas cosas. No deberían haber muchas expectativas, debería haber una sola gran expectativa.

¿Y cuál debiera ser esta?

Recuperar el prestigio del Congreso de la República hasta donde sea posible. Ninguna democracia sólida puede mantenerse con un desprestigio tan grande (…).

¿Cómo hacemos eso en año y medio?

Me enorgullezco de venir de un partido que ha tenido congresistas que han dado enorme talla siempre (…). Cuando hablas de un Ramírez del Villar, un Polar, un Alayza, un Bedoya, estás hablando de congresistas de alta talla. Me precio de decirte que en el último Congreso, que hizo un papelón, no había ningún pepecista (…). Ahora, ¿cómo recuperamos el prestigio del Congreso? De varias formas. Una primera muy importante es la marca de lucha anticorrupción. El primer proyecto que tiene que aprobarse es el de la inmunidad parlamentaria.

¿Qué debemos hacer con la inmunidad?

Se acabó, nunca más. Entiendo que la inmunidad tiene una razón de ser, pero los congresistas han demostrado que se utiliza como arma política. No necesariamente para blindar corruptos, sino para chantajear. Dicen “yo te salvo, pero vas a votar conmigo a partir de ahora”. Es una vergüenza. Ahora, no estoy de acuerdo con la propuesta populista de desaparecer la inmunidad totalmente, porque sigue teniendo una razón de ser para proteger la labor de fiscalización. Pero nunca más debe ser el Congreso el que la levante (…). De hecho así lo propuse cuando fui congresista, que sea el Tribunal Constitucional. Por supuesto que los colegas parlamentarios de aquel entonces me tiraron tomates.

¿Por qué no la Corte Suprema, como propuso el Ejecutivo?

Acepto que sea la Corte Suprema, no tengo problema. A mí me parece que sería mejor el Tribunal Constitucional porque la Suprema se convertiría en juez y parte. Pero cualquier opción sería mejor a que lo haga el Congreso como es ahora.

Cuando se dio la disolución del Congreso, usted calificó la medida de inconstitucional. Ahora que podemos ver las cosas con mayor perspectiva, ¿mantiene su opinión?

Sí. Ahora que estoy postulando sería fácil decir lo que la mayoría dice con alegría. Pero yo quiero recordar lo que fue la calle peruana en 1992. Era exactamente igual a la actual en ese sentido. Todos decían que estaba bien que se haya cerrado el Congreso.

¿Pone el cierre de 1992 al mismo nivel que esta disolución?

Sí, los pongo al mismo nivel. Es verdad, las características han cambiado, los golpes de Estado en la modernidad ya no se dan con tanques. Ahora se dan a través de las redes sociales, es más sencillo, menos sangriento, felizmente. Pero los pongo al mismo nivel por una razón fundamental: se trata de cerrar el Congreso sin cumplir con las condiciones que están fijadas en la norma constitucional. Y creo que ese fue el caso.

¿No hay una incoherencia en postular si considera que la disolución fue inconstitucional?

Normalmente lo que estas cosas traen son actitudes que pueden ser muy lindas con el “yo no me presto a…”. Pero de lo que se trata es de construir y de tomar rápidamente las riendas y corregir lo que haya que corregir. Porque el país está por encima de las aspiraciones personales.

Esta semana el magistrado Carlos Ramos presentó su ponencia sobre este tema ante el Tribunal Constitucional. Ramos acoge la interpretación de la “negación fáctica”.

Lo respeto (…). A ver, el gran mensaje del PPC es de calma, de paz. El Perú no es posible si creemos que hacer política es agarrarnos a cabezazos, no escuchar al rival e imponer tu criterio (…). En este caso (de la demanda competencial) es muy sencillo, te acabo de dar mi opinión como abogado, como defensor del Estado de derecho, pero precisamente por eso entiendo que hay un órgano que tiene que dirimir. Y cuando ese órgano dirima, yo acepto tranquilamente la decisión. Cuando acudes a un juez tienes una tesis y el otro tiene otra, el juez decide. Lo correcto es acatar.

Esta semana hemos cumplido 100 días desde la disolución. ¿Cómo evalúa el desempeño del presidente Vizcarra en este periodo?

¿Ha hecho algo? (…). Le pondría una nota si viera alguna cosa más allá de discursos políticamente correctos.

Se han emitido más de 50 decretos de urgencia…

A ver, yo sé que ha sintonizado mucho con la población y me alegro porque es una buena persona, tengo el mejor concepto de él en lo personal (…). Pero siento que como presidente va a despedirse y ser recordado porque cerró el Congreso. Eso siempre será muy popular y aplaudido pero ¿cuánto avanzó el Perú en términos de salud, educación y paz social? Asumió una bronca en donde se puso del lado de la mayoría, pero eso es parte del problema que estoy mencionando: seguir peleando para ver quién es más fuerte. No nos lleva a ninguna parte.

La bandera de Vizcarra es la lucha anticorrupción. ¿No reconoce un avance por lo menos en ese frente?

Ha habido un discurso que se ha generalizado y me parece bien. Pero todavía no encuentro ninguna acusación fiscal formalizada y me preocupa porque ha pasado mucho tiempo (…). Creo que hay muchos elementos que aún no se han dado (…). En este año y medio que queda, qué cosas pido: un Congreso que deje de pelear con el Ejecutivo, y un Ejecutivo que se deje de pelear con el Legislativo. Para eso me parece imprescindible que comenzando el periodo las personas que representen al Parlamento se sienten con el presidente para ponerse de acuerdo en una agenda mínima indispensable. Desde mi punto de vista hay que terminar con la reforma política y la reforma judicial. Si eso se lograse, Vizcarra coronará un buen mandato (…). Pero para eso necesitamos acercarnos, serenarnos todos, y esto pasa también por la prensa y también por la calle. Para poder encontrar no los puntos de discordia, sino aquellos en donde haya coincidencia.

SABÍA QUE

- Beingolea es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia. Se especializó en derecho penal.

- Antes de cumplir 18 años, inició una carrera en el periodismo deportivo que duró más de tres décadas. La dejó en 2011 por la política.

- Fue el tercer congresista más votado en 2011. Desde 2017 es presidente del Partido Popular Cristiano, por el que postuló a la alcaldía de Lima en 2018. Hoy encabeza la lista congresal por Lima.