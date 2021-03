El candidato a la presidencia por el PPC, Alberto Beingolea, expresó su rechazo a la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 de declarar “inejecutable” la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial (PJ) para que continúe el proceso de inscripción de los 33 candidatos al Congreso por Lima.

“Esto es parte de esta historia que nos ha venido dando el JNE. Estoy acostumbrado a recibir este trato injusto que no permite desarrollar la campaña”, manifestó a Perú21.

“Entiendo que no me quieren. Me bajan por otro lado. Pero yo lo dije desde Arequipa, cuando declararon improcedente nuestra inscripción, que seguiré corriendo”, manifestó el candidato pepecista.

Por otro lado, Beingolea calificó de “desacato” que dos de los tres magistrados del JEE Lima Centro 2 se rehúsen a aceptar la medida cautelar.

“Es un claro desacato, (creen) que son una isla en un país si desacatan a una autoridad”, aseveró.

En torno a las acciones que tomará contra esta decisión, Beingolea expresó que han sido interpuestas “de inmediato” por los abogados del partido.

Horas después de estas declaraciones, Beingolea criticó el actuar del JNE a través de sus redes sociales.

“Nos inventan un horario, nos sacan, desacatan la orden del Poder Judicial y no nos dan la palabra. Con su arbitrariedad, injusticia y desacato contra el PPC el Jurado Nacional de Elecciones suplanta al elector y evita que magníficos candidatos puedan llegar para transformar el Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.

LA VALLA ELECTORAL

Al ser consultado sobre si considera que con la exclusión de candidatos por Lima, la plaza electoral más importante en estas elecciones, podría evitar que supere la valla electoral y, en consecuencia, perder la inscripción, Beingolea expresó su optimismo.

“Así como están las cosas, podemos llegar (a superar la valla). Hay un trecho por recorrer. Le digo a la población que no se dejen de llevar por lo que dicen las encuestas y escuche nuestras propuestas”, aseveró a este diario.

Al ser consultado sobre la encuesta de Ipsos publicada ayer, que lo ubica en el puesto 13 con 1.5% de los votos, el candidato presidencial Alberto Beingolea expresó que “todavía no hay nada dicho. Yo espero que en las semanas que viene, llegará el crecimiento que estoy esperando”.

