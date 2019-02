El presidente del Partido Popular Cristiano ( PPC), Alberto Beingolea , respondió este martes a las críticas del ex titular de dicha agrupación Raúl Castro quien acusó a la actual dirigencia de traicionar su ideario político e indicó que tomó la decisión de renunciar a su militancia luego de que condicionaran su eventual candidatura presidencial.

"Me fui porque a mí se me dijo muy claramente, si tú quieres ser candidato a presidente de la República entonces el señor Beingolea se va a quedar de presidente del Partido, entonces yo dije bueno, los antecedentes del señor Beingolea respecto de mi persona no son buenos precisamente", detalló Castro en una entrevista con Canal N.

"A mí me duele mucho porque después de haber trabajado 40 años en el PPC y ver cómo se está manejando el PPC en la actualidad y ver cómo se ha manejado y cómo se destruyó la institucionalidad de un partido atacando sus raíces y en este momento cambiando su posición doctrinaria y su ideario político, me duele mucho", añadió.

Aseguró, asimismo, que el grupo que rodeaba a Lourdes Flores conformado por Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello, entre otros, defendió en su momento a Horacio Cánepa quien fuese secretario de relaciones internacionales del PPC y hoy se encuentra comprometido según la fiscalía por una serie de arbitrajes a favor de Odebrecht a cambio del pago de coimas.

Esto fue respondido por Beingolea, quien a través de un enlace telefónico, aclaró que si Castro dejó el PPC fue porque el fundador de dicha agrupación Luis Bedoya Reyes le explicó que no volvería a pisar el partido mientras el siguiera ahí.

"El señor [ Raúl Castro] para comenzar no es militante del PPC, él renunció al PPC después de ser presidente del Partido por una carta que el propio Bedoya le envió, que te la puedo enseñar y que terminó con su renuncia, el propio Bedoya le explicó que no volvía pisar el partido mientras él siguiera ahí. Luis Bedoya regresó al partido inmediatamente después que él se fue", señaló.

En esa línea, el ex parlamentario calificó de "ave carroñera" a Raúl Castro tras sus críticas al PPC luego de que se revelase que Odebrecht aportó dinero para la campaña a la alcaldía de Lima de Lourdes Flores el 2010.

"Para pedirle por favor que si habla del PPC lo hable conmigo y no esté tirando barro cuál ave carroñera viendo que hay un poquito de sangre tratando de llevar agua para su molino. No sé qué tiene exactamente conmigo, pero he escuchado un par de cosas que me llaman especialmente la atención", manifestó.

"No puedo permitir que un señor que no es militante del partido se pasee por todas partes para así tirarle tanto barro al partido, la verdad que da lástima", indicó.

Tras el enlace, Castro respondió a lo dicho por Beingolea y afirmó que si este es presidente del PPC es "por una falsedad".

"El señor Beingolea habla de falsedad y precisamente él es presidente del partido por una falsedad, porque el partido tenía una dirigencia absolutamente bien elegida y la señora Lourdes Flores fue la que se encargó como personera legal del partido y seguramente por las muchas relaciones que tiene de poner al señor Beingolea como presidente del partido", declaró.

"Aquí de lo que se trata es que las cosas que han sucedido no se pueden negar y aquí hay un grupo que ha hecho un boicot generalizado a una lista que fue democráticamente elegida y de testigo está todo el Perú. El señor Beingolea ni siquiera sabe cuál es el rol que tiene que cumplir en el partido", agregó

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR