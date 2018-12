ACTUALIZACIÓN 10:55 A.M.

Por una hora permaneció el ex presidente Alan García en las instalaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. El ex mandatario se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, sostuvo que su patrocinado brindó su declaración “en el marco de las investigaciones dispuestas por la Primera Fiscalía Penal de Miraflores”.

Indicó también que otros testigos del hecho denunciado serán citados en los próximos días para que declaren respecto a la denuncia de interceptación telefónica al ex presidente.

Erasmo Reyna manifestó que este martes continuará el deslacrado del vehículo policial hallado en los exteriores de la residencia de García Pérez.

“El día de mañana continúa el deslacrado de otros enseres de la camioneta intervenida. Se sigue con otras declaraciones testimoniales y seguramente estarán siendo citados otros intervenidos”, dijo la defensa.

ACTUALIZACIÓN 10:07 A.M.

Minutos antes de las 10 de la mañana, el ex presidente Alan García hizo su llegada a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, en calidad de agraviado, para declarar por la denuncia de presunta interceptación telefónica.

NOTA ORIGINAL

El ex presidente Alan García fue citado este lunes por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores para que declarare sobre la denuncia que interpuso por presunta interceptación telefónica.

García deberá asistir a esta citación luego de no presentarse a la primera reunión, programada para el jueves pasado.

“La Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores programó para este lunes a las 10 a.m. segunda citación para la toma de declaración del ex presidente Alan García Pérez, por presunta interceptación a sus comunicaciones”, indicó el Ministerio Público.

Según agregaron en otro mensaje, la reprogramación fue solicitada por el ex presidente, quien no se habría presentado "por motivos de salud".

Alan García denunció que sus comunicaciones fueron interceptadas por un vehículo policial que habría presentado equipos dedicados a esta actividad, ubicado en las inmediaciones de su vivienda.

Sin embargo, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, negó que el gobierno de Martín Vizcarra realice este tipo de prácticas.