Alan García sobre Toledo: "Uno debe tener conducta como presidente, pero también como ex presidente" 

El ex presidente Alan García Pérez aseguró este martes que él no habría impulsado la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos , para que informe sobre el convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, puesto que consideró importante que "se conozca la verdad".

"[Apoyar la interpelación a Zeballos] no es algo que yo hubiera hecho, personalmente. No es algo que yo hubiera impulsado, porque creo fundamental que se conozca la verdad en el país", sostuvo en diálogo con Canal N.

El Parlamento aprobó la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que brinde detalles sobre el rol que cumplió la procuraduría del Estado en la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

En esa línea, el ex mandatario dijo apoyar que se suscriban más acuerdos de colaboración eficaz con las distintas empresas que hayan delinquido, puesto que es importante conocer "quiénes se vendieron y por qué lo hicieron".

"Soy partidario de que se firmen los acuerdos a cambio de que se conozca en profundidad quienes son los vendidos, quienes son los coimeados y los sobornados. Que sepa todo el país que yo no tengo ningún problema que se firme lo que sea necesario para que se conozca toda la verdad", señaló.

"A veces me causa temor que haya obstáculos que eviten que se recoja de esas empresas, de todas las empresas brasileñas, toda la información posible. Yo creo que eso es fundamental y creo que servirá en el futuro. Centavos más, centavos menos, lo importante es que se sepa quiénes se vendieron y por qué lo hicieron", manifestó.

Cabe destacar que sobre el otrora jefe del Estado (1985 - 1990 / 2006 - 2011) pesa un impedimento de salida de 18 meses, en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho en la licitación de la Línea 1 del metro de Lima.



SOBRE ALEJANDRO TOLEDO



En otro momento, García Pérez opinó sobre la detención del ex presidente Alejandro Toledo el último domingo por permanecer en estado de ebriedad en un restaurante en California (Estados Unidos) y dijo creer que la misma "es muy lamentable".

"Me preguntaba por el penoso incidente [del ex presidente Alejandro Toledo], yo lo siento por el Perú, lo siento porque la imagen que debe tenerse de nuestra patria cuando se ve a un ex jefe de Estado en esas condiciones es muy lamentable", indicó.

"Uno debe tener conducta como presidente, pero también como ex presidente", remarcó.