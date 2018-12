Alan García responsabiliza a Martín Vizcarra el supuesto 'chuponeo' en su contra

Tras un enfrentamiento entre simpatizantes del ex presidente Alan García y la Policía Nacional por una supuesta denuncia de 'chuponeo' desde el interior de un vehículo con placa oficial —a media cuadra de la casa del ex mandatario en Miraflores— García se pronunció.

"Me parece muy grave y dice muy poco del estado de derecho. Lamento mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha, no hay entonces estado de derecho y no solamente yo, estoy seguro que muchas personas más que no están con el gobierno están siendo escuchadas", agregó.

Todo surgió cuando los militantes apristas dieron aviso a la prensa de un maletín que fue sustraído del vehículo en mención hacia un patrullero con gran resguardo policial.

"Me parece gravísimo que se extraiga un vehículo de escucha. Espero que venga la Fiscalía y denuncie este delito flagrante y que el Ministerio del Interior nos dé explicaciones", agregó el ex mandatario.

El ministro del Interior, Carlos Morán, en diálogo con RPP negó que se trate de una práctica de chuponeo y explicó que el vehículo es de la Unidad de Inteligencia haciendo labor de resguardo.