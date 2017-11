Alan García: "Ninguna sigla 'AG' de la agenda de Odebrecht menciona coima" "Otros se venden. Yo no. Confirmado, tal como dije", señaló el ex presidente Alan García al referirse a interrogatorio de ex directivo de constructora brasileña.

