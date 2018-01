Alan García será investigado bajo Ley de Crimen Organizado

El ex presidente Alan García usó ayer las redes sociales para reclamar que la Fiscalía decidiera investigarlo a él y a su ex esposa Pilar Nores por un plazo de 36 meses, para esclarecer el presunto enriquecimiento ilícito de ambos y de otros ex funcionarios durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).

El líder del Apra reveló que el Ministerio Público lo notificó ayer de esa disposición, a la cual calificó de “abusiva y politiquera”.

“He tomado conocimiento de la resolución fiscal que amplía a 36 meses una investigación por supuesto lavado de activos por temas en los que no se encontró ni indicios razonables ni pruebas”, escribió García en una carta que difundió en Twitter.

Asimismo, salió en defensa de Nores y cuestionó que se la incluya “injustamente” en las indagaciones por la adquisición de tres departamentos, siete cocheras y un depósito.

El ex mandatario criticó también que el fiscal José Castellanos lo haya señalado, “con personas y empresas que no conozco”, como parte de una organización criminal.

“Todo lo que se menciona ya fue archivado por el Poder Judicial, por la Fiscalía de la Nación e inclusive por la llamada megacomisión del Congreso, que, tras cinco años, no encontró ningún enriquecimiento ilícito ni desbalance patrimonial”, apuntó.

Agregó, en esa línea, que, como ciudadano, defenderá sus derechos de no ser investigado “dos o más veces por los mismos hechos”. “Bienvenida será toda investigación, pero sin abusos ni violación de derechos”, concluyó.

como a keiko fujimori.

Fue Erasmo Reyna, abogado de Alan García, quien confirmó a Perú21 que la Fiscalía adecuó —el pasado 28 de setiembre— la indagación que se sigue a su patrocinado a la Ley de Crimen Organizado, tal y como sucedió hace unos días con el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por este motivo es que el plazo de indagación se incrementa y ahora se fija en 36 meses. Además, si así lo requiere, el fiscal Castellanos puede ampliar sus diligencias por otro periodo de tiempo similar.

“En este documento se señala que Alan García es quien encabeza una supuesta banda criminal y que desde hace años se han constituido empresas a través de testaferros y que estos a pertenecen a esta organización; sin embargo, no hay ningún indicio que sustente esta resolución fiscal”, sostuvo Reyna.

El letrado indicó que a su defendido se le relaciona con presuntas actividades ilícitas cometidas por funcionarios que eran jerárquicamente inferiores a él.

“Vincular a un jefe de Estado con un funcionario de cuarta o quinta categoría por el solo hecho de ser jefe de Estado es absolutamente una barbaridad y es parte de la fundamentación del fiscal”, manifestó.

Tenga en cuenta:

* El abogado Erasmo Reyna indicó que tomará acciones legales e impugnará la decisión del Ministerio Público.

* Además, expresó que Alan García ha declarado todo su patrimonio ante las instancias judiciales.

* “Están adecuando situaciones que no se subsumen en el delito de crimen organizado (...) lo único que (García) tiene es su casa en Miraflores y las cuentas que se han dado a conocer”, aseguró.