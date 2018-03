Alan García será citado a declarar por juicio en caso El Frontón

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional citará como testigo al ex presidente Alan García en el juicio que se siguen a ex militares por la muerte de presos en el ex penal de máxima seguridad El Frontón , que albergaba a sentenciados por terrorismo, tras su intervención que se registró durante su primer gobierno aprista (1985-1990).

Asimismo, la sala aceptó recibir la declaración testimonial del ex vicepresidente Luis Giampietri Rojas, así como de los integrantes del gabinete ministerial que, en 1986, aprobaron el Decreto Supremo N° 006-86-JUS que autorizó la intervención de las FF.AA. en las prisiones del país.

Todos los antes citados serán convocados a brindar sus testimonios en fecha que el colegiado fijará próximamente.

El tribunal, además, aprobó el pedido de la Fiscalía para que concurran a brindar sus versiones 35 testigos sobrevivientes acusados de terrorismo, así como los integrantes de la Comisión de Paz que investigaron el develamiento del motín que dejó al menos 118 internos muertos, en junio de 1986.

En audiencia, el Ministerio Público presentó estos testigos durante la etapa de ofrecimiento de nuevas pruebas, la cual continuará en la próxima sesión programada para el 27 de marzo a las 10:00 am.