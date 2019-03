Alan García: el señor (sin) asilo (pero con hashtags) [ANÁLISIS]

La tensa espera se alarga. Las declaraciones del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata se aplazaron hasta fines de abril. La posible contundencia de sus declaraciones mantiene en vilo a la clase política. El ex presidente Alan García es uno de los principales focos de atención. En los últimos meses, la red social Twitter se ha vuelto su trinchera. Desde ahí lleva a cabo su estrategia política; no solo se defiende, sino también critica con virulencia al gobierno de Martín Vizcarra. 50+1 intenta descifrar esa estrategia realizando un seguimiento a sus tuits desde el 3 de diciembre, día en que tuvo que abandonar la residencia del embajador de Uruguay, al serle negado su pedido de asilo.

EL FANTASMA DE LA ANEMIA



En su discurso a través de las redes, la palabra que más se repite es “millones” (31), generalmente acompañada a las críticas de gasto que hicieron los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Por otro lado, García menciona las cifras referidas a la corrupción. En algunas ocasiones, se refiere al dinero invertido en la megacomisión que investigó su gobierno. Como se recuerda, ninguna acusación proveniente de este espacio prosperó.

Sin embargo, la palabra que parece mejor posicionada en la red virtual y real tiene connotaciones médicas y de asistencia social: “anemia” (27). El término se menciona en torno a la lucha contra el crecimiento del índice de esta afección a nivel nacional, pero también sobre los proyectos que se realizan al respecto desde el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, que García dirige.

En tercer lugar, la nube de palabras arroja la expresión “gobierno” (26) y se la dedica al presidente Martín Vizcarra, con quien ya ha establecido una batalla personal, aunque unilateral. El último hashtag #NadieGobierna corona esas críticas a la actual gestión y es un cambio respecto a la narrativa utilizada a inicios de noviembre del año pasado, en donde denuncia un “golpe de Estado”.

DE LO JUDICIAL A LO POLÍTICO



Por otra parte, los tuits publicados por el ex presidente entre el 3 de diciembre y el 7 de enero han sido clasificados según la temática para, más allá de las palabras utilizadas, identificar su contenido. El 23% de lo escrito en Twitter se lo dedica al gobierno de Martín Vizcarra, señalando los que, a su juicio, son sus fallas, excesos u omisiones.

Un 18% del contenido corresponde al caso Metro de Lima, uno de los grandes casos de corrupción de Odebrecht y donde también están implicados altos funcionarios de su gobierno. 15% son retuits o comentarios de columnas de opinión afines a su pensamiento. 14% de sus tuits habla de la anemia y sigue un 12% con los temas partidarios.

La estrategia actual de García reflejada en sus contenidos contrasta con la que venía llevando a cabo hasta diciembre del año pasado, cuando le negaron el asilo. Entonces, 50+1 hizo el mismo estudio y encontró que el 77.6% de sus tuits estaban referidos a temas judiciales. En esta etapa, hay un tenor más político que abunda entre las críticas a Vizcarra y la anemia.

Situación que podría cambiar o agudizarse una vez que hable Jorge Barata.

CIFRAS



- 23% de lo escrito en Twitter se lo dedica al gobierno de Martín Vizcarra.