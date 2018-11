Alan García sale en defensa de Pedro Chávarry y pregunta si hay golpe de Estado

Un día después de la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y en vísperas del debate de la comisión Lava Jato en el Parlamento, el ex presidente de la República Alan García decidió tomar las riendas de la defensa política al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry .

Para ello no solo validó el discurso del cuestionado titular del Ministerio Público respecto a una presunta coordinación del fiscal José Domingo Pérez con el Gobierno para tapar el caso Chinchero (y encarcelar a Fujimori), sino que puso sobre el tapete, hasta en dos oportunidades, el tema del golpe de Estado y sin expresar mayor sustento.

¿GOLPE DE ESTADO?



A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario –basándose en los dichos de Chávarry– acusó una supuesta politización de la justicia. “¿Es un golpe de Estado?”, preguntó. A renglón seguido, culpó al presidente Martín Vizcarra y al premier César Villanueva de “encarcelar” a Keiko Fujimori. Lo hizo a sabiendas de que esta medida responde a un fallo judicial y desconociendo adrede que el Ejecutivo y el PJ son poderes autónomos.

En el tercer y último de sus tuits, escritos desde España, García continuó con su arremetida contra el régimen de Martín Vizcarra y, tal como lo hizo Chávarry en la víspera, aludió al caso Chinchero indicando que es el miedo del Gobierno a este tema lo que ha puesto en su mira al fiscal de la Nación.

Omitió, convenientemente, los hallazgos fiscales sobre los vínculos de su ahora protegido magistrado con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Alan García Alan García

También desde el Apra, el legislador Javier Velásquez acusó al Gobierno de pretender “tomar el Ministerio Público” a través del primer ministro. Así como García, Velásquez señaló que un golpe de Estado es “inminente” y agregó que Villanueva “se ha quitado la careta al condicionar el diálogo a la salida de Chávarry de la Fiscalía”, lo que, dijo, abona a la “desinstitucionalización” del país.

Confrontacional, el parlamentario añadió que esta actitud es “inaceptable”.

PACTO APROFUJIMORISTA



En declaraciones a Perú21, el congresista Edmundo del Águila, de Acción Popular, rechazó con firmeza las alusiones de García a un supuesto golpe de Estado y demandó a los políticos “dejar que la justicia actúe sin interferencias políticas”.

“Creo que el señor García se equivoca o le faltó completar su frase. Si él cree que hay asociación entre el presidente de la República y el fiscal José Domingo Pérez, el pueblo también cree que hay un pacto, vínculo o asociación entre el señor Chávarry, el fujimorismo y algunos apristas que lo que quieren es lo que se ha hecho hasta ahora: evitar que gobiernos como el Apra, que estuvo involucrado en el tema Lava Jato, no estén en el informe de la comisión”, subrayó.

Del Águila agregó que fue su agrupación la que denunció el caso Chinchero y precisó que la investigación sobre este debe continuar a la par que otras indagaciones, como las realizadas a los ex presidentes involucrados en el caso Lava Jato.

"GARCÍA TIENE TEMOR"



Hernando Cevallos, vocero del Frente Amplio, por su parte, advirtió que las expresiones del otrora líder aprista evidencian su “temor” ante la posibilidad de que, eventualmente, sea incluido en el informe final sobre el caso Lava Jato, cuyo debate se iniciará en el Pleno del Legislativo este lunes.

En dicho documento, se recuerda, el ex mandatario es excluido de responsabilidades a pesar de que durante su quinquenio se firmaron las adendas por la IIRSA Sur y, según comprobación fiscal, se pagaron varios millones de dólares en coimas por la concesión del Tren Eléctrico.

“Es por eso la alianza tácita de Alan García con el fujimorismo, para que el informe Lava Jato salga tal como ha salido. La táctica es deslegitimar cualquier accionar independiente en el Ministerio Público, de fiscales como José Pérez, o en el Poder Judicial con jueces como Richard Concepción”, indicó.

Alan García llamó a la concertación entre las fuerzas políticas. (Foto: USI)

Cevallos agregó que los dichos de García demuestran su “sintonía con la posición del fujimorismo en cuanto a que el fallo de prisión preventiva a Keiko Fujimori es político y no tiene nada que ver con la administración de justicia”.

“García está jugando en pared con el fujimorismo y resulta con eso ser el principal beneficiado al ser exculpado del caso Lava Jato y mantener a Chávarry en la Fiscalía. No es un secreto que tanto el fujimorismo como el Apra actúan sobre los poderes del Estado para tener niveles de influencia importantes. En uno de los audios, justamente Mauricio Mulder trata de concertar un almuerzo con César Hinostroza”, recordó el legislador.

TENGA EN CUENTA



- El ex fiscal Avelino Guillén expresó su preocupación porque algunos políticos, como Alan García, utilicen los argumentos esgrimidos por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, respecto a la amenaza de un golpe de Estado en nuestro país.



- “Esa es una situación extremadamente delicada. (…) No se puede arrastrar un caso judicial y convertirlo en un caso político, es muy delicado, muy peligroso y eso no se debe hacer”, advirtió.



- En diálogo con Perú21, Guillén cuestionó que el titular del Ministerio Público pretenda “politizar un procedimiento judicial”, como el que determinó la prisión preventiva por 36 meses de Keiko Fujimori.



- En esa línea, opinó que la Junta de Fiscales Supremos debe evaluar la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal de la Nación. “Lo importante es no llevar este tema a un ámbito político porque si un fiscal se convierte en vocero de algunos políticos, el tema se desnaturaliza por completo”, acotó.