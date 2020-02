Las tres declaraciones de Roxanne Cheesman a Jorge Barata que dejan grandes interrogantes: ¿Una despedida o una instrucción?

El 17 de abril de 2019, el expresidente Alan García se suicidó de un balazo en la cabeza. Él estuvo agonizando por horas, mientras que su última pareja Roxanne Cheesman, le escribía, encaraba y culpaba de la tragedia al exejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Sin embargo, lo más resaltante de estas conversaciones por WhatsApp se pueden advertir entre líneas.

Recordemos que el hijo menor de Alan García, Federico Danton García, reveló que las últimas palabras de su padre antes de atentar contra su vida fueron: “Hay fiscales afuera, ustedes saben cómo es la cosa”. Y ¿cómo es la cosa? ¿tendrá que ver con estos diálogos con Barata? ¿Había un fin tras su muerte?

“Reinvindique su memoria”

En el chat de WhatsApp, Roxanne Cheesman le dice al brasileño Barata que “reivindique su memoria (refiriéndose a Alan García)”, surgen importantes interrogantes: ¿la llamada del exjefe de Estado a su pareja fue una despedida acompañada de una instrucción? ¿De dónde sacó Cheesman la serenidad para escribir a Barata tan ponderadamente mientras ocurría la desgracia? Por lo que se desprende de las conversaciones, Cheesman escribió al exejecutivo de Odebrecht apenas García terminó la llamada, ¿cuándo se acababa de disparar?

“Usted nos ha hecho sufrir dos años”

Más adelante, Roxanne Cheesman le escribe: “Usted nos ha hecho sufrir dos años. Nunca se imaginará cuánto, pero que Dios lo castigue(…)”, escribió Cheesman. ¿Hace dos años? En sus primeras declaraciones, Jorge Barata no se refirió a Alan García, y estas ocurrieron a fines de 2016 y el segundo semestre del 2017. Entonces, ¿en qué se fundó ese sufrimiento? Barata no señaló a García. Y si García era inocente, ¿qué los afligía?

“Que usted cargue con toda la culpa posible”

Y ella continuó: “…que usted cargue con toda la culpa posible. Solo le pido que cuando Alan esté muerto usted diga a verdad”. ¿Por qué Cheesman culpa a Barata del suicidio de García? ¿Por qué le dice que cargue con la culpa? ¿Acaso García estuvo comunicándose con Barata dos años antes de su muerte para pedirle que lo exculpara? Doce minutos después de haber sido increpado, el exejecutivo brasileño respondió “siempre diré la verdad…nunca he hablado nada de él porque nunca hubo nada de qué hablar y él sabía de eso”.

¿Si la verdad era que García era inocente, que nunca pidió ni recibió coimas de Odebrecht, por qué Barata no fue directo en su respuesta? ¿Por qué no dijo con claridad que el expresidente era inocente? El diálogo continúa. Cheesman le pide a Barata que reivindique a García y Barata le responde que “unos días más e iba a estar liberado de esa tragedia, qué pena que no pudimos declarar antes para evitar todo esto”.

Nuevamente el brasileño apela a la ambigüedad, pero sus palabras dejan la impresión de que se había comprometido a liberarlo. Dos horas después de iniciada la conversación, Cheesman le escribe a Barata para decirle que Alan García acaba de morir. Ella estuvo conversando por Whatsapp, con el más grande corruptor de los últimos tiempos, mientras su marido estaba agonizando.

Aquí puedes leer el diálogo completo: