Alan García señaló durante la comisión Lava Jato, en noviembre pasado, que luego de la primera etapa del Proyecto Chavi Mochic en la década de los 90, no volvió a ver al padre de Marcelo Odebrecht , Emilio, sino que más bien "vino con su hermano menor" del ex CEO de la firma brasileña, que no fue presentado, pero que también se llamaba Emilio.

Sin embargo, información presentada por el programa Cuarto Poder confirman la presencia del padre de Marcelo en Palacio de Gobierno el 11 de setiembre de 2008.

Según el registro de visitas a Palacio publicado por el dominical, quien llega a la reunión con el ex presidente se llama Emilio Elves Odebrecht (nombre escrito en registros), cuando el padre lleva el nombre de Emilio Alves Odebrecht.

Cuarto Poder desliza la posibilidad de que se trataría de un error de tipeo, pero que algo que no se pudo modificar fue el número de pasaporte del visitante: 67169.

El noticiero presentó además otro documento, esta vez de Migraciones, el cual obtuvieron de la Comisión Lava Jato, donde se observa que la misma persona llamada Emilio cuenta con el mismo número de pasaporte y se fue del país un día después de la reunión entablada en Palacio.

Dicho registro indica que la fecha de nacimiento de Emilio es el 25 de enero de 1945. Por tanto, señala Cuarto Poder, no hay manera posible que se trate del hermano menor de Marcelo, sino que coincide con la fecha de nacimiento de su padre, según consignan los documentos de su biografía.

El ex presidente tendrá que responder ante estos nuevos indicios que pondrían en aprieto sus afirmaciones. Respecto a si realmente hubieron aportes de la constructora a Alan García, se deberá esperar a los próximos días, cuando el fiscal José Domingo Pérez se reúna con Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú y al cual el ex CEO siempre refiere en los audios publicados por IDL-Reporteros cuando se trata de montos y formas cómo se aportó a las campañas de los principales agentes políticos del Perú.