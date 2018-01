Alan García: "Yo respondo por mis propios actos"

El ex mandatario Alan García envió un tuit este domingo en el que señala que los funcionarios de su gobierno deben responder por sus actos, en caso estén involucrados en el pago de coimas de Odebrecht que investiga la comisión Lava Jato del Congreso.

García recordó un episodio de su última presentación ante el Parlamento, el pasado 11 de diciembre, en la que respondió a las preguntas de este grupo de trabajo que encabeza la fujimorista Rosa María Bartra.

"Cuando agradecí a la presidenta de la comisión Lava Jato dije: "Yo respondo por mis propios actos de presidente y ciudadano. Cualquier miembro del gobierno o del partido debe responder por los suyos", publicó.

En ese interrogatorio, el ex jefe de Estado reiteró que no recibió "ni un centavo" de parte de la empresa brasileña, que pagó sobornos a funcionarios públicos para adjudicarse megaproyectos. Además, se disculpó con el país porque algunos ex servidores de su gobierno, según la constructora, recibieron sobornos para beneficiarla con la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.

"El tren fue hecho cumpliendo la Constitución y las leyes y no se puede imputar o suponer que la Presidencia tuviera algún interés. Lamento y, en nombre del gobierno y el Apra, me disculpo porque felones fueran capaces de ensuciar un proyecto tan importante", exclamó.