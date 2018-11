Alan García reitera que existe persecución política en su contra

El ex presidente Alan García se pronunció públicamente por primera vez tras pedir asilo a la Embajada de Uruguay, el pasado sábado, e insistió en que es víctima de persecución política, pese a que el gobierno ha aclarado que no existe tal condición.

En una carta difundida hoy, el ex mandatario -sobre quien pesa 18 meses de impedimento de salida del país- enumera nueve argumentos que, según su criterio, sustentan su posición. Así, precisa una serie de investigaciones que se le siguió desde el Ministerio Público y el Congreso de la República en las que -señaló- no se le hallaron responsabilidad penal.

García señaló que, en 2013, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, inició de oficio una indagación en su contra sobre enriquecimiento ilícito, pero que al final no se demostró que haya incurrido en tal delito.

Asegura, además, que la megacomisión del Parlamento, que se creó durante el quiquenio 2011-2016 para investigar presuntos actos de corrupción durante su gobierno (2006-2011), tampoco le halló indicio o prueba de enriquecimiento.

Consigna también que la actual Comisión Lava Jato del Congreso lo ha excluido de responsabilidad política y penal en las irregularidades advertidas en la ejecución de obras a cargo de empresas brasileñas.

Asimismo, el líder aprista reiteró que ningún ex directivo de Odebrecht ha afirmado -hasta el momento- que se le haya pagado algún soborno. No obstante, el ex mandamás de la firma en Perú, Jorge Barata, contó a fiscales peruanos que entregó US$200 mil al aprista Luis Alva Castro para financiar la campaña presindencial de García en 2006.

El ex jefe de Estado alegó que decidió refugiarse en la casa del embajador uruguayo porque tenía información acerca de un pedido de detención preliminar que iba a pedir la Fiscalía, aunque desde esa instancia han negado tal afirmación.

"Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa", manifestó en la misiva que firma.

