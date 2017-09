Alan García: "Quieren ubicarme en la eterna condición de investigado"

El ex presidente de la República Alan García acusó ser víctima de una supuesta campaña de "criminalización" de sus "adversarios" que, dijo, se aprovechan de la "falta de información del pasado".

En una columna de opinión publicada hoy en el diario El Comercio, el ex mandatario reiteró que, a diferencia de otros ex jefes de Estado, él no está involucrado en el escándalo del caso Lava Jato.

Añadió, sin embargo, que la "obsesión periodística y política" lo ha involucrado dando lugar al inicio de una nueva investigación a la que se ha sumado "ilegalmente una denuncia por lavado de activos".

"La denuncia contra Pedro Pablo Kuczynski se rechazó de plano pero la concerniente a mi persona se mantiene por presión mediática y para ubicarme en la eterna de condición de investigado", afirmó.