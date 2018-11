Alan García responde a los que lo acusan de haber recibido dinero de Odebrecht: "Imbéciles" [VIDEOS]

El ex presidente Alan García regresó de España para participar de un interrogatorio por la Línea 1 del Metro de Lima, el mimso iba a ser dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, sin embargo la diligencia fue suspendida.

Tras la suspensión de la diligencia, el portal IDL-Reporteros reveló un informe en el cual se señala que el ex mandatario recibió US$100 mil dólares por una conferencia en Sao Paulo, Brasil, para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) en 2012.

El dinero, según la publicación, habría salido de la Caja 2 de la división de ‘operaciones estructuradas’ de la empresa brasileña Odebrecht de donde se pagaban "coimas y otras operaciones financieras clandestinas".

El ex presidente se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter señalando que la denuncia era "refrito y falsedad de IDL. Una de mis 34 conferencias internacionales una fue ante la Federacion Industrial de Sao Paolo contratada por la agencia Spinola. Hubo prensa del Perú y Brasil y pagué aquí impuestos sobre ella".

El descargo hecho en redes sociales no fue sufieiente ya que luego procedió a dar declaraciones a la prensa, no obstante el cncuentro con los reporteros tuvo tensos momentos.

"Entonces dicen, veinte millones menos los ocho que le dieron al viceministro, deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Demuestren algo", dijo a la prensa el ex mandatario.

Alan a los que lo acusan de recibir dinero de Odebrecht: "Imbéciles"

Consultado sobre quién había dicho eso, García dijo que eran "los malvados que se pasan diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser Alan García, por favor".

Tras este primer impasse, el ex presidente ratificó que él no tiene nada que ver con la caja 2 de Odebrecht.

En otro momento, una periodista de Canal N, intentó abordar al ex presidente para preguntarle por el informe de IDL- Reporteros, a lo cual el ex presidente le dijo: "Por más que me grites... ¿de qué canal eres?", pregunta García, a lo que la reportera le dice Canal N; ante la respuesta el ex presidente le dice: "De Graña, ¿no? (ríe) No, no, a esos canales no respondo".

Luego del nuevo altercado, el ex presidente procedió a responder a otro canal y calificar de "refrito" la denuncia de IDL-Reporteros.