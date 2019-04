Así quería ser recordado el ex presidente Alan García [VIDEO]

Una serie de entrevistas y discursos que el ex presidente Alan García realizó en vida, dejaron entrever la importancia que le daba a la historia del Perú y su protagonismo en ella.



"Perdono a todos los que me injuriaron, perdono a todos los que me dejaron, los perdono en nombre del Perú. No sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la Patria", fueron las palabras de Alan García durante su primer mitin tras llegar al Perú en 2001 luego de su exilio, y que ahora suenan premonitorias.

El líder del partido aprista aspiraba a lograr su tercer periodo como presidente del Perú y así superar al ex presidente de Acción Popular, Fernando Belaunde Terry, específicamente ser el presidente del Bicentenario, según informa Canal N.

Sin embargo, una serie de acusaciones por lavado de activos y presunta organización criminal, que llegaron como parte del caso Odebrecht, uno de los casos de corrupción internacional más grande que a golpeado a Latinoamérica, frustrarían ese sueño.