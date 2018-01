Alan García: "Que el fiscal pregunte lo que quiera sobre mí"

El ex presidente Alan García se pronunció este martes y desafió a los fiscales a preguntar a cualquier directivo brasileño si recibió sobornos, luego de que Perú21 difundiera las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos en la diligencia del pasado 9 de noviembre, en Brasil.

A través de Twitter, García citó algunos extractos de las manifestaciones que brindó Odebrecht y envió un mensaje a sus rivales políticos.

"Muy claro lo declarado por Odebrecht "Nunca traté de propinas ni nada ilícito con Alan Garcia", "Pagamos 6 millones al fondo (propietario privado de la concesión Kuntur) "El Gob. tenía interes en llevar el gas al sur". Lo que desespera a los adversarios es que otros se venden. Yo no", publicó.

Muy claro lo declarado por Odebrecht “Nunca traté de propinas ni nada ilícito con Alan Garcia" "Pagamos 6 millones al fondo (propietario privado de la concesión Kuntur)"El Gob. tenía interes en llevar el gas al sur".Lo que desespera a los adversarios es que otros se venden.Yo no. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 23 de enero de 2018

En otro momento, aseguró que no está vinculado a ningún pago ilícito e invitó a los fiscales a hacer cualquier consulta al respecto en sus interrogatorios. "Que el Fiscal pregunte lo que quiera sobre mí. Todo es claro, ni propinas ni temas ilícitos. Lástima que, a pesar de preguntar, no permiten participar a mi abogado. Es ilegal, pero no importa. Pregunten", manifestó.

Que el Fiscal pregunte lo que quiera sobre mí. Todo es claro, ni propinas ni temas ilícitos. Lástima que, a pesar de preguntar, no permiten participar a mi abogado. Es ilegal, pero no importa. Pregunten. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 23 de enero de 2018

En el documento de 146 páginas, que contiene la transcripción traducida de la declaración, Odebrecht dice sobre líder aprista que los une "una relación de confianza" debido a que este conoció a su abuelo y a su padre.

Pero aunque aseguró que no trató ningún soborno con él, el ex ejecutivo sostuvo que su empresa "apoyó" al ex jefe de Estado. "Con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, nosotros apoyamos a Alan García", dijo.

Odebrecht expresó, una vez más, que solo Jorge Barata, ex directivo de la constructora brasileña en Perú, puede confirmar a qué políticos se le pagó coimas. Barata aceptó responder las preguntas de las autoridades peruanas y lo hará en una diligencia que se realizaría en febrero.