Alan García presentó denuncia contra fiscal José Domingo Pérez por caso Odebrecht

El abogado del ex presidente Alan García , Erasmo Reyna, presentó una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez , antes de su viaje a Brasil donde interrogará a ex ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas por el caso Odebrecht.

La denuncia se basa en la presunta afectación a su derecho a la defensa y la violación al principio de igualdad de armas. Según establece el abogado, el despacho de Pérez Gómez no envió una copia de la traducción de los cinco correos electrónicos sobre la conferencia que el ex mandatario dio en el Seminario Comercio de Inversiones de Brasil en el 2012.

El Comercio informó que los mensajes registran el recibo por 100 mil dólares que se le entregó a Alan García por la conferencia, el pago firmado por el ex presidente y la transferencia bancaria.

El abogado Erasmo Reyna solicitó, además, la copia de un DVD con las declaraciones que hizo el ex director de contratos de Odebrecht en el Perú, Carlos Nostre, en setiembre del 2018 a la fiscalía. Esta información fue utilizada como prueba para sustentar el pedido de impedimento de salida del país para García Pérez , medida que fue ordenada en noviembre del año pasado y por la cual posteriormente solicitó asilo político a Uruguay, el cual le fue negado.

Los ex ejecutivos Marco de Queiroz Grillo y José Vieira Spinola serían algunos de los autores de los correos, según documentos que Odebrecht entregó al equipo especial del caso Lava Jato. Ellos serán interrogados por el fiscal José Domingo Pérez en los próximos días.

“Los documentos de los que la defensa ha solicito (sic), la traducción oficial (de los correos), han sido utilizados como elementos de convicción para sustentar el requerimiento de impedimento de salida; sin embargo, hasta la fecha no se nos ha hecho entrega (de) la traducción oficial solicitada, pese a nuestra insistencia (…), lo cual evidentemente perjudica la defensa técnica de don Alan García”, manifestó Reyna en la denuncia.

Como respuesta, el fiscal Pérez refirió que el 6 de febrero su despacho recibió las traducciones de los correos atribuidos a De Queiroz Grillo y Vieira Spinola, y que desde ese momento están en el expediente del caso para su revisión.

Por lo tanto, José Domingo Pérez precisa que “no es cierto” que se haya afectado algún derecho de Alan García como para viciar el desarrollo de las próximas declaraciones de Marco de Queiroz Grillo y José Américo Vieira Spinola, “puesto que se ha recibido la traducción recientemente y se viene poniendo en conocimiento de su defensa para que proceda conforme a la norma procesal”.

Respecto a la declaración de Nostre, el fiscal indica que su despacho no vulneró el derecho del ex presidente porque “su defensa participó en la declaración del testigo” y “el acto -en desarrollo- de traducción no puede afectar las testimoniales a recibirse”.

Erasmo Reyna manifestó, en declaraciones a El Comercio, que no hay intención de su parte de buscar impedir las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht y aseguró que buscan que la fiscalía desarrolle su trabajo con respeto a las partes.