"Alan García ha preferido esto (la muerte) a la humillación de ir a la cárcel", dijo Jaime Bayly

"Él ha preferido esto, una forma de ejercer la libertad humana hasta las últimas consecuencias; de gobernar el cuerpo y el espíritu hasta el final, aún destruyéndolo. Ha preferido eso a la humillación de ir a la cárcel", comentó Jaime Bayly en su programa ayer, tras analizar la repentina muerte de Alan García, luego que se dispare en la sien.

El conductor de televisión comentó que el líder aprista fue su 'enemigo' hace algunos años, pero que luego fueron "brevemente amigos o aliados". "Me dio mucha pena, me entristeció que su vida acabe de esa manera tan repentina y trágica. Que Dios se apiade de su alma y le conceda eterno descanso", dijo en su programa.

Bayly enfatizó en que él es "una persona suficiente feliz" para no desearle a sus enemigos "tamañas desventuras". Además, explicó la muerte del líder aprista a través del razonamiento del filósofo Albert Camus al indicar que "el único problema filosófico verdaderamente serio de la condición humana era el suicidio".

Durante el análisis, el conductor agregó que "el suicida debía dilucidar si su vida era digna o no de ser vivida. Y yo creo que Alan García comprendió que su vida, hoy 17 de abril por la mañana, ya no era digna de ser vivida. O que su vida vivida malamente en un calabozo peruano era una indignidad que él no quería permitirse a sí mismo", apuntó.

Finalmente, bajo la perspectiva de Platón para entender la decisión del ex mandatario resaltó: "Platón justifica tres tipos de suicidio, uno es cuando se ve obligado a hacerlo por una desgracia insoportable: para Alan García la idea de pasar 10 días en un calabozo hediondo era una desgracia insoportable".