Alan García a PPK: "Lo que no se hace en el primer año y medio, ya no se hace en los tres que quedan"

No se calló nada. El ex presidente de la República Alan García enfiló sus baterías contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al que implícitamente acusó de utilizar para beneficio propio las denuncias en su contra, como aquella que lo sindica como presunto líder de una organización criminal dedicada a cometer ese tipo de delitos desde 1991.

"En política, como diría el filósofo Cantinflas, toda coincidencia es la pura verdad. Entonces, si yo digo, le conviene a este gobierno ocultar la situación de inercia, de falta de inversión, falta de obras, casi de abandono, de dejación del poder que es lo que yo veo de lejos. Entonces, distraigamos a la población con fútbol, se aprovecha muy bien y se da feriados, y en segundo lugar, distraigamos con escándalos fantasiosos, inventados, armando acusaciones que no tienen ningún sustento", declaró en entrevista con RPP.

El ex gobernante aprista añadió que ha ido "perdiendo poco a poco" la confianza en el gobierno.

"Lo que no se hace en el primer año y medio de gobierno ya no se hace en los tres y medio (años) que quedan. (...) No hay derecho a que por culpa del gobierno de (Ollanta) Humala y al año y medio inercial de Kuczynski no se haya generado un millón de empleos adicionales", subrayó.



SEGUNDO DEBUT

​

García, empero, agregó que aun tiene "esperanza" en que la situación mejore con la designación de Mercedes Aráoz como presidenta del Consejo de Ministros.



En ese contexto, el ex presidente recordó que Aráoz fue ministra durante los cinco años de su segundo gobierno. "Es capaz, sabe cómo se gobierna, ella ha visto cómo se hace para dar velocidad al país de 8%, ha visto cómo se pelea con todo el gabinete y los funcionarios para que marchen las obras y no estén titubeando y perdiendo el tiempo; no pierdo la esperanza de que le dé un segundo impulso, un segundo debut (al gobierno)", concluyó.