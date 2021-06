El Poder Judicial dejó al voto el pedido para variar las medidas de comparecencia con restricciones presentado por José Nava Mendiola, hijo del exsecretario del fallecido expresidente Alan García, Luis Nava Guibert.

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Corrupción evaluó este martes la solicitud de la defensa legal de Nava Mendiola para que se eliminen las restricciones que cumple desde 2019 por el caso Línea 1 del Metro de Lima.

Al respecto, la fiscal adjunta superior de la Coordinación Superior Nacional del Equipo Especial, Teresa Tapia, sostuvo que el delito es grave y no amerita una comparecencia simple.

Luego del debate jurídico y de las precisiones requeridas por los integrantes del tribunal a la fiscal y abogado de Nava Mendiola, la presidenta del colegiado, jueza Rosa Saavedra, informa que se emitirá resolución en el plazo de ley. pic.twitter.com/X0PvyuEHEs — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 22, 2021

Además, refirió que Nava Mendiola no ha acreditado que urge de atención médica especializada en un nosocomio en Estados Unidos. El hijo del exsecretario de la Presidencia es investigado por el presunto delito de colusión y otros.

La representante del Ministerio Público también señaló ante el juzgado que aun cuando el investigado alega que le embargaron sus cuentas, es el titular de una empresa de transportes que le permitiría pagar la caución a favor del Estado por 100 mil dólares.

Luego del debate jurídico y de las precisiones requeridas por los integrantes del tribunal a la fiscal y abogado de Nava Mendiola, la presidenta del colegiado, jueza Rosa Saavedra, informa que se emitirá resolución en el plazo de ley.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ratifique la comparecencia con restricciones a José Nava Mendiola, hijo del ex secretario presidencial de Alan García, investigado por el presunto delito de colusión agravada en el caso Línea 1 del Metro de Lima. pic.twitter.com/Pkf4YmRbgM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 22, 2021

En 2019 el hijo de Luis Nava le dijo a las autoridades que tanto su padre como Jorge Barata le contaron a fines del 2006 o inicios del 2007 el acuerdo al que habían llegado para que el gobierno viabilice las obras de la constructora brasileña Odebrecht.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y mi padre me pidió que me retire. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa”, declaró.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.