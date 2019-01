Alan García Pérez: "La fiscalía es tuerta, solo mira adversarios"

Para el ex presidente García , este es un gobierno demagógico que concentra poder y persigue a los opositores. El objetivo es la reelección del presidente Vizcarra. Le preguntamos si será el próximo detenido. García reafirmó la falta de pruebas en su contra.

Para usted, el presidente Vizcarra miente al decir que desconocía que su empresa brindaba servicios para Odebrecht, socio principal del consorcio.

-Sí. Fue una sorpresa para el propio señor Vizcarra que esto se descubra súbitamente. Dije que se salió el desagüe del gobierno. Obviamente, Vizcarra conocía estos temas, pero tuvo una respuesta elusiva al decir que no sabía, cosa imposible de creer. Me responsabilizan del aniego, un absurdo. Esa obra se entregó en 2014, Sedapal la supervisó.

¿Trabajar con Odebrecht es delito?

-Desde hace dos años todo lo que sea cercanía, foto, encuentro protocolar, se volvió un delito. Así lo usaron en mi caso para vincularme de alguna manera. Me pregunto por qué no relacionaron a otros funcionarios como el señor Vizcarra.

No hay evidencia de soborno o coima…

-La investigación lo dirá.

El presidente fue socio y apoderado de Graña y Montero desde 2005 hasta agosto de 2018. Ha sido ministro de Transportes y presidente. ¿Es ilegal?

-Depende del conocimiento exacto que tenía y del beneficio obtenido por sus empresas. Designó a uno de sus socios como supervisor de Chinchero, un proyecto importante. Eso cae por su propio peso.

¿La vinculación del presidente con Graña y Montero revela intereses propios?

-Tiene temores propios por haber participado en esto y por satanizar todo lo vinculado a Odebrecht y Graña. Y después se descubre que tenía vinculaciones. Era apoderado, pero no reproducen esa noticia. Nadie tiene corona. Que apliquen los mismos criterios de sospecha que a todos. Debe temer que ese discurso sea aplicado a él en un tiempo. Creo que hay una bolsa abundante de publicidad. Ese fue el efecto negativo de la ley Mulder.

Sin embargo, Vizcarra tiene 61% de aprobación y lo identifican con la lucha contra la corrupción…

-Pero su gobierno obtiene de nota 11. Es un mecanismo clásico del populismo buscar e inventar enemigos, atacándolos permanentemente para fortalecer una figura, la del señor Vizcarra. Hay una inmensa diferencia con la aprobación a su gobierno, el que hace las cosas para la gente. Es un bache que progresivamente irá debilitándolo. El dicho “pan y circo” fracasa cuando la gestión, reconstrucción, lucha contra la anemia, hospitales (desde 2011 no se construye ninguno) no se hacen. La población saca conclusiones. El entusiasmo va cambiándose por la negligente realidad.

Según la denuncia de la procuraduría , durante su segundo gobierno, Alan García creó una maraña de corrupción en el Ejecutivo para la entrega de la concesión del puerto de Paita. (GEC) Según la denuncia de la procuraduría , durante su segundo gobierno, Alan García creó una maraña de corrupción en el Ejecutivo para la entrega de la concesión del puerto de Paita. (GEC)

Hasta ahora no ocurre.

-Es muy breve el plazo, pero inexorablemente eso va a ocurrir.

En el norte lo apoyan con 50%.

-La bandera enarbolada de Los Cuellos Blancos –aquí se bautiza todo con nombre, muy propio de la asesoría publicitaria que tiene el gobierno– hace que aun sin solucionarles sus problemas de El Niño, tengan una imagen favorable de Vizcarra, pero no de los ministerios.

Usted tuiteó: “Se acabó el circo. Pasó el referéndum, botaron a Chávarry y resulta que los moralizadores eran socios y apoderados de las constructoras. Chinchero se oculta y sabe dios qué más”…

-Supongo que el Parlamento o el Ministerio Público investigarán varios temas cuando sea liberado de su sujeción. Los gobiernos autócratas que buscan concentración de poder y perpetuación en el poder (ese es el objetivo) comienzan así. Velasco denunció la Página 11 en medio de un escándalo internacional. Terminó en una corrupción y endeudamiento gigantescos. Fujimori agitó la bandera de la honestidad y de la corrupción, tenía 80% de popularidad y terminó peor que Velasco.

¿Estamos en el mismo guion?

-Sí. Concentración de poder, arrinconar al Parlamento, obligándolo a votar lo que se quiere, amenazándolo con su disolución o con la no reelección aprobada. Intervención en el Ministerio Público, para muchos también en el PJ, y los medios haciendo un coro favorable. Esto se repite cada 20 años en el Perú. Lamentablemente trae mayor pobreza y mayor corrupción. No aprendemos.

¿Por qué dijo que Chinchero se oculta?

-Mi gobierno lo licitó vía inversión privada. Humala la transformó en semipública. PPK y su ministro Vizcarra comprometieron al Estado con una adenda abusiva e ilegal, penalizando al Perú. Si Alan García la firmaba, estarían pidiendo prisión, ¿sí o no? Kuntur contribuyó a la campaña de PPK, cuyo jefe era Vizcarra...

El fiscal Pablo Sánchez archivó provisionalmente el caso Vizcarra.

-Una ‘distracción’ de Sánchez. Tal vez para que Chávarry no asumiera más tarde la Fiscalía. Explicaría esta actitud desesperada contra Chávarry por llamadas y entradas. Supimos que el fiscal más publicitado no interrogó a la jefa de su esposa en el Ministerio de Economía. Con otros temas no hay esa severidad. Me quisieron involucrar de mil maneras con Odebrecht y no tengo ninguna cuenta, ningún funcionario me implicó, todo lo contrario. Se enarbolaron fotos; obvio, si vino el presidente Lula, y terminaron acusándome de recibir US$70,000 por una transferencia un año después de mi gobierno. ¿Qué coima en el mundo se bancariza y paga impuestos en Sunat? En un país donde los presidentes cobran US$3 millones, US$4 millones, US$20 millones.

El dinero venía de la Caja 2…

-Las coimas se esconden. Buscan tres pies al gato. Revisen en su memoria qué prueba me encontraron en 30 años de persecución y satanización.

¿La justicia está politizada?

-Obvio, la Fiscalía es tuerta y mira solo a los adversarios, amenazándolos y olvida poderes a Graña, Chinchero, a personas que sí tienen dineros en su cuenta, y nada pasa. Ejemplo, Toledo, Villarán, etc. El lado angosto para quienes son opositores políticos, se les persigue.

Alan García solicitó asilo ante la embajada de Uruguay en Perú. (Foto: El Comercio)

El rumor es que usted irá a la cárcel…

-No recojo basura. Acudí a la 51 citación fiscal, siempre confiado porque nada hay. Tengo impedimento de salida. Los amiguetes, los cómplices, no. Les va mejor. Es un deseo de mis adversarios. Estoy retirado de la política, pero aparentemente soy un obstáculo.

Lo investigan por las obras en los puertos de Paita y del Callao.

-En el paroxismo de detener y difamar, el procurador Enco, un empleado de Vizcarra, formula acusaciones hasta graciosas, imputándome construir un beneficio jurídico para la empresa del muelle norte del Callao. Qué tontería, era fundamental para el Perú. Se hizo para romper el monopolio del muelle sur y darle potencialidad al Callao. La inversión privada puso US$700 millones, nadie denunció coimas. Hubo licitación, nunca realicé obras con postor único. Se ignora que la Línea 2 del Metro y Talara han costado el triple de lo previsto.

¿La investigación del caso Vizcarra en la Comisión de Fiscalización busca atacar al gobierno?

-Que se investigue todo, pero que no se pierda en lo cuantitativamente chico: Conirsa. Vizcarra fue apoderado de G&M. Hay otros casos. Le mostré mi preocupación a PPK sobre el alto costo de la Línea 2. Vizcarra era ministro de Transportes. Viajó a Madrid, se acordó con el empresario Florentino Pérez reducir costos absurdos. Una parte sería aérea. Pero hubo un extraño olvido sobre lo acordado. Debería responderse por eso.

¿Se ha pulverizado al Congreso?

-Encarcelando a la líder de la mayoría surgió una pléyade de colaboradores (no sabemos si realmente tienen pruebas) desencadenando renuncias. ¿Con la aparición de los Wikileaks, Trump metería a la cárcel a Obama y los congresistas se desbandarían? En EE.UU. hay equilibrio de poderes, acá tenemos concentración del poder.

¿Este es un gobierno autoritario?

-Es un gobierno demagógico donde impera la soberbia. Se ejerce el poder aplanando a los demás, con concentración de poder. Es una vieja estrategia de las dictaduras: todo el que no está conmigo es corrupto.

¿Qué hay detrás?

-Hay una coalición de quienes están en el lado ancho del embudo y no les pasa nada. No ‘odebrechizo’ la política peruana. Es una empresa, hay muchas más. La Línea 2, de postor único, triplica el precio de la Línea 1. Otras empresas señalan a Odebrecht porque así se limpian. Es típico. En la coalición están los medios, igual que con Velasco y Fujimori. Asesores, consejeros, chupamedias. No tiene un partido y lo adulan.

¿Este gobierno es parecido al de Fujimori?

-Sí, existe el mismo apetito de concentración y de perpetuación, pero no hay un Montesinos con su habilidad diabólica. Era astuto, no inteligente, anticipaba las cosas. Estas personas a quienes se les salió el desagüe carecen de habilidad. Además, ahora hay redes, aunque los medios callen. Este gobierno es una burda imitación del de Fujimori. Quienes se benefician de la popularidad –salvo que tengan raíces democráticas– tienen el apetito de destruir a todos los demás y perpetuarse cuanto puedan. Está claro. Si no es ahora, lo verán después.

¿Vizcarra quiere reelegirse? Lo ha descartado y no hay reelección.

-Eso dijo Fujimori en 1995. Imagino que está dentro de sus previsiones. Todo puede pasar por interpretaciones auténticas, imperando sobre el JNE para obtener fallos aprobatorios. Veremos si la falta de obras, la desaprobación al gobierno, lo alcanza.

¿Keiko Fujimori está acabada?

-Belaunde me dijo una vez “en política no hay retiros, solo entre los militares”. Pese a repetir que mi estrella se apagó, los adversarios me traen a la playa…

¿Será candidato…?

-Nooo, fui presidente dos veces. Nada me hará cambiar.

Nadie le cree eso…

-Lo sé. Por eso me hicieron presidente por segunda vez. Mi decisión es firme.

¿La detención de Keiko Fujimori es arbitraria?

-No conozco su caso. La prisión preventiva es antidemocrática, salvo para los criminales.

¿El fujimorismo desaparece?

-No lo creo, eso es un deseo. Es una tendencia a favor del hombre fuerte, del dictador. El señor Humala intentó hacerlo, pero resultó que no mandaba ni en su casa.

¿El referéndum sirvió de algo?

-El asesor presidencial, Maximiliano Aguiar, es experto en ‘democracia directa’. Se consulta temas al pueblo sabiendo previamente que responderán que sí. ¿Está de acuerdo con el cierre del Congreso, con prohibir la reelección? Obvio dirán que sí. Entonces organizan un referéndum que refrendará esto y es una gran victoria. Pero el circo empieza a apagarse y el pan no aparece, la gente disminuirá su entusiasmo.

¿El 2019 será un año difícil?

-Sí. Y no lo deseo, ni soy pesimista. En 2018 solo se invirtió el 40% del presupuesto de la reconstrucción, y solo el 60% en inversión pública. No tenemos grandes obras. Además, atacando las obras de mi gobierno se disparan a los pies. Atemorizan a los funcionarios que no firmarán un gran proyecto y a los inversionistas. Estos se asustan también de la situación internacional. Los precios de la minería son bajos y Vizcarra ha metido a 88 mil empleados al Estado. Tendremos menores ingresos y más gastos. China solo crecerá 6.3% y afectará al Perú. El canon minero disminuirá. Los economistas sostienen que con el consumo interno el crecimiento puede llegar al 4%, insuficiente para erradicar la pobreza y generar empleo sostenible.

¿Cuánto creceremos en 2019?

-Como en 2018, no alcanzaremos el 4%. Como con Humala y Toledo. Pasaron las épocas en las que, con políticas públicas e infraestructura, crecimos 8%.

Se está autopromocionando…

-Son los hechos. Redujimos la pobreza de 48 puntos a 28 y la anemia de 57 a 41, hoy es de 44%. Hay una parálisis del gobierno, estamos distraídos en el circo.

"QUIEREN VAMPIRIZAR A ODEBRECHT"

Su imagen es pésima, lo consideran corrupto…

-Eso viene desde hace muchos años. Pero pese al flagelamiento fujimorista, ‘oliverista’ y de otros, fui presidente por segunda vez. Los medios repiten ‘García es corrupto’, grabándolo en la cabeza de la gente. Obvio, miente, miente que algo queda. Me acusaron sistemáticamente cinco años por los ‘narcoindultos’. Sentenciaron solo a una persona, pero los medios no lo repitieron. Si dicen que tengo fortuna, ¿para qué vendría al Perú a luchar por mi partido? Vivo tranquilo con mi conciencia y creo en la historia. Actualmente siguen con lo de corrupto, ¿cómo tener aprobación? Es la lógica de Hitler con los judíos.

¿El acuerdo con Odebrecht es perjudicial para el país?

-Depende. Si se investigan todos los casos, creo que será positivo. No lo conocemos, deberíamos, pero depende de Fiscalía y el procurador.

¿Odebrecht debería continuar en el Perú?

-De acuerdo a las condiciones que se firmen. Más allá de lo ocurrido, es una empresa con altísima ingeniería. Seguirá con presencia en Brasil. Si las empresas nacionales pueden suplantarla, perfecto. Pero entiendo que algunas quieren vampirizar a Odebrecht y hacerse de sus máquinas, sus técnicos.

Interrogarán a Barata en marzo…

-Otros se venden, yo no.Debe seguir, bajo condiciones.