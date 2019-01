Alan García: "Con Pérez o sin él, en 2 años no me encontraron millones"

En medio de los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , el ex presidente Alan García , quien forma parte de los investigados del equipo especial Lava Jato, se pronunció respecto a la remoción de José Domingo Pérez de dicho grupo de trabajo.

"Con Pérez o sin el, en 2 años no me encontraron millones ni cuentas o delaciones como a los otros. Eso los desespera. No me usen para atacar a Chavarry y tapar Chinchero, Cavassa o los 6 millones de su campaña 2016", refirió a través de un tuit publicado esta noche.

La noche del 31 de diciembre, el titular del Ministerio Público retiró a ambos fiscales del equipo especial Lava Jato. La decisión fue mal vista por diferentes personajes de la política y la población en general.

Esta noche, Domingo Pérez y Rafael Vela anunciaron que apelarán la decisión del fiscal de la Nación para retomar sus puestos en dicho equipo.