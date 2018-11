Alan García: Parlamento uruguayo citará a su canciller para explicar sobre el asilo

Los políticos charrúas debatieron ayer en los diferentes medios de comunicación de Uruguay sobre qué debe hacer su gobierno con el ex presidente Alan García para no afectar las relaciones diplomáticas con Perú.

El senador Marcos Otheguy, del partido oficialista de izquierda Frente Amplio, señaló al portal Ecos de Montevideo que es casi un hecho que el canciller Rodolfo Nin deba comparecer en los próximos días ante el Parlamento para clarificar la postura del Poder Ejecutivo sobre el tema.

Otra senadora oficialista, Constanza Moreira, señaló vía Twitter que confía que “la Cancillería actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos (peruanas) que se han pronunciado sobre el caso”.

Perú21 conversó con el senador de oposición Javier García, del Partido Nacional, quien dijo que espera que Uruguay no se introduzca en los asuntos internos del Perú.

“El Perú es un país democrático con instituciones libres. No se puede otorgar un asilo para evitar procesos judiciales por delitos comunes o de corrupción”, enfatizó García.

Por su parte, Sergio Abreu, ex canciller charrúa y militante del Partido Nacional, le dijo a este diario que “si Uruguay no fundamenta bien jurídicamente su decisión sobre el asilo, la imagen política de su país va a estar cuestionada”. Sin embargo, el ex ministro indicó que desde el gobierno de José Mujica en su país se trata de imponer lo político a lo jurídico.

Desde el centro también se pronunciaron. El senador y presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, recordó que para otorgarle asilo a una persona debe existir persecución política. “Alan García está acusado de corrupción”, sostuvo.