Alan García , ex presidente de la República, se pronunció sobre la investigación preliminar que el Ministerio Público le abrió por los supuestos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña política del 2006.

Por intermedio de su cuenta personal de Twitter , el ex mandatario dejó en claro que "otros" son los que se venden, mas no él.

"Por sexta vez me investigan en 5 años. Ni Odebrecht ni Barata me mencionan y todos los peritajes oficiales demuestran que mis gastos se sustentan con mis ingresos.Otros se venden, yo no", señaló en su red social.

Asimismo, García resaltó que está a disposición de la justicia, pero que siempre hará respetar sus derechos.

"Pueden investigar y reinvestigar 10 veces más mis ingresos, mi casa y mi oficina. Siempre estaré a disposición de la justicia haciendo respetar mis derechos. Otros se venden, yo no", precisó.