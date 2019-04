Alan García: Ordenan detención preliminar contra el ex presidente por caso Odebrecht La medida también incluye a su ex secretario general de Presidencia, Luis Nava, a su hijo José Antonio Nava, al ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala y al hijo de este, Samir Atala.

- / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. - / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. (GEC) - / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. (GEC) - / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. (GEC) - / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. (GEC) - / - Ordenan prisión preliminar contra el ex presidente Alan García. (GEC) - / -