Alan García pide que acabe 'telenovela' en caso Odebrecht: "Hubo un malentendido"

El ex presidente Alan García aseguró que "hubo un malentendido" respecto a la conferencia organizada por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y que no sabía que se hizo un contrato posterior ficticio para justificar el pago de 100 mil dólares por participar como ponente en dicho evento.

"Ellos ya han dicho ante que en mi caso no ha habido ningún soborno, ninguna coima o propina. De modo que lo que hay aquí es un malentendido respecto a una conferencia real que di delante de 300 empresario brasileños y que fue organizada y anunciada desde un mes antes por FIESP", aseveró.

García Pérez se refirió así a las declaraciones que Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht, dio hoy al fiscal José Domingo Pérez, donde confirmó que los pagos realizados al ex mandatario por las conferencias que dictó en 2012, fueron simulados.

"El señor Marcos Grillo ha dicho textualmente que la conferencia no tiene nada que ver con ningún soborno u obra en el Perú. Esto es fundamental en casos de presidentes comprados por millones por obras", dijo García en RPP, donde recordó que la conferencia fue informada por la prensa en su oportunidad.

Indicó que el origen del dinero, que según Marcos de Queiroz Grillo proviene de la Caja 2 de Odebrecht que servía para pagar sobornos, "es un problema interno de ellos" y que ni él ni su oficina sabían de la existencia de un contrato posterior ficticio.

"La Caja 2 no identificaba a quienes depositaba dinero. A mí me enviaron 70 mil dólares a mi cuenta personal, pagaron impuestos en Brasil y yo aquí pagué 30 mil dólares a Sunat por impuestos. De modo que esto no tiene nada que ver con la forma de pago de la Caja 2", enfatizó.

El líder aprista pidió "acabar con esta telenovela" y dijo esperar que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, pueda declarar en marzo y termine de aclarar que nunca recibió soborno alguno.

"Ojalá que el señor Barata hable en marzo. Esto es una telenovela que no acaba. Garantizo que no hay ningún soborno o coima. A mí me quieren meter en la misma canasta que estos presidentes corruptos y ladrones", manifestó.

No obstante, García afirmó que el fiscal José Domingo Pérez "mintió y miente" al señalar que el pago es un soborno a cambio de la Línea 1 del Metro de Lima, pues Marcos de Queiroz Grillo "no tiene nada que ver con ninguna obra".

De otro lado, el ex mandatario cuestionó nuevamente al presidente Martín Vizcarra tras revelarse que el 'Club de la Construcción' entregó 100 mil dólares al partido Peruanos por el Kambio (PpK) para las elecciones del 2016, cuando él ejerció como jefe de campaña.

"Los que hablan más de lucha anticorrupción son los más rateros. Este ( Martín Vizcarra) es uno de los que habla más sobre anticorrupción. Ahora vemos que recibió 100 mil dólares (del Club de la Construcción) y seguro descubriremos que tal vez mucho más", sentenció García Pérez.