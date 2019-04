El ex presidente de la República Alan García se pronunció sobre la situación de su ex secretario Luis Nava y la vinculación que le hacen por una supuesta entrega de dinero en el caso Lava Jato.

"Me parece ruinosa, malintencionada y torpe. Por dos años han buscado delaciones brasileñas y no las tendrán porque no hay nada si otros se venden yo no", dijo Alan García en diálogo con RPP.

