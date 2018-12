El ex presidente Alan García declaró ante los medios tras la negativa de asilo por parte del Gobierno de Uruguay. El líder aprista indicó que "entregará" su pasaporte al Ministerio Público.

"Confiando en la justicia del Perú llegué a Lima para asistir a mi citación 49. Lamentablemente fue abruptamente suspendida y me enteré que se había pedido una orden de impedimento de salida del país. Además, se nos informó, de la misma fuente confiable, que el lunes 19 se pediría una detención preliminar en mi contra", indicó García Pérez.

"Considerando que era abusiva y legal, usé de mi derecho constitucional a solicitar asilo a la embajada de Uruguay. El resultado lo conocen y creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República y el presidente Poder Judicial: que hay independencia de poderes y que no hay persecución. Además, el fiscal jefe de lavado de activos, Rafael Vela, declaró que no había más que una sospecha inicial que no justificaba de ninguna manera una detención preliminar o preventiva", agregó.