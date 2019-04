El ex presidente Alan García tenía el revólver en sus manos al ser intervenido por fiscales [VIDEO]

Todo sucedió en 8 minutos. Esta noche se reveló un video del Ministerio Público de cuando intervinieron por orden de detención preliminar al ex presidente fallecido Alan García .

En el video se observa cómo a las 6:24 de la mañana una de las empleadas del hogar de Alan García responde a la Fiscalía, quien le avisa que harían una diligencia fiscal. Ella abre la puerta y todos pasan al interior de la casa, precisamente a la sala.

Alan García se asoma al descanso del segundo piso a las 6:27 a.m. y conversa con el fiscal y el Cmdte PNP Castro Aza, quien le pide que por favor descienda para notificarle la resolución judicial que motivaba

la diligencia. El ex presidente insiste si se trata de una detención preliminar y el fiscal no quiere aclararlo, el oficial superior se acerca lentamente.

Entonces con una aparente tranquilidad, Alan se incorpora, se coloca la mano derecha al pecho, suspira y tan rápido como su cuerpo se lo permitió subió los escalones de dos en dos para encerrarse con llave en su habitación.

En ese lapso, el video logra captar que Alan García ya tenía el arma colt (un obsequio de la Marina de Guerra que llevaba grabado su nombre) en su bolsillo derecho, al subir se observa cómo empuña el arma.

Un efectivo policial lo persigue, pero Alan García ya se había encerrado. Cuando llaman a su puerta, él contesta que llamaría a su abogado y efectivamente se oye que conversa con alguien, quien en realidad sería su pareja Roxanne Cheesman (como lo narra Beto Ortiz en su columna).

A las 6:31 de la mañana se escuchó el sonido de un disparo de arma

de fuego, por lo que se logró ingresar al dormitorio por la parte posterior,

abriendo las mamparas que dan al balcón del segundo piso. Ahí lo encontraron con una herida de bala en la cabeza.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico fue de un impacto de proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada y salida en el cráneo. Luego ingresó a sala de operaciones a las 07:17 a.m., según el Ministerio de Salud.

Su muerte fue como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva por el proyectil del arma de fuego y un paro cardiorespiratorio, el cuarto que soportó más.