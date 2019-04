Alan García murió tras dispararse en la cabeza

Después de haberse disparado en la cabeza, el ex mandatario Alan García, falleció luego de ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en el hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El hecho se registró esta mañana al promediar las 6:45 a.m. García atentó contra su vida en el interior de su dormitorio en Miraflores tras enterarse de la orden de detención preliminar ordenada por la Fiscalía.

El ex presidente fue trasladado por agentes policiales hasta el hospital de Emergencias Casimiro Ulloa a las 6:45 a.m. con diagnóstico de impacto de bala, entrada y salida, en la cabeza. A las 7:10 a.m. fue llevado a la sala de operaciones para ser intervenido.

Durante conferencia de prensa, la Ministra de Salud, Zulema Tomás, indicó que Alan García sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Posteriormente, se confirmó que nada se pudo hacer: el ex presidente había fallecido.