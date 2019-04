Abogado y secretario de Alan García echan a fiscales de su casa: "¡Váyanse de acá!"

Tras la muerte del ex mandatario Alan García —quien se disparó en la cabeza cuando iban a detenerlo de forma preliminar— su abogado Erasmo Reyna y su secretario Ricardo Pinedo echaron a los gritos a los fiscales, pues argumentaban que con la muerte de García la diligencia quedaba descartada.

Mientras que el fiscal Henry Amenabar Almonte intentaba explicar que la diligencia había comenzado desde que se dio aviso a la primera testigo que abrió la puerta de casa de Alan García, el secretario Ricardo Pinedo le insistía que se estaba cometiendo una "ilicitud".

"¡Váyanse de acá!", gritaban al interior de la casa y en presencia de los policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac).

Secretario: ¿Puede salir la Policía y usted se queda acá?

Fiscal: No, señor. Los que tienen que salir son los que no son abogados.

Secretario: Hemos hablado con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y no quiere creer que está en la casa de un fallecido investigado.

Fiscal: Ya.

Secretario: ¿Qué hacen acá? Lo invito a que se retire, no tiene nada que hacer aquí.