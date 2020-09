Este martes, Alan García, candidato presidencial de la Alianza Popular (Apra-PPC), se mostró en contra del matrimonio gay y el aborto.

"Yo no soy un promotor del matrimonio gay. Lo he dicho muchas veces, esperaré que el Perú tome una decisión consensual, mayoritaria, pero actualmente esa no es la situación", dijo el exmandatario. "Estoy en contra del aborto, creo en la píldora del día siguiente", agregó.

García Pérez también invocó a la Iglesia Católica a modernizarse, y a que acepte la píldora del día siguiente, ya que "según la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente o a las 48 horas siguientes (del coito) no hay lo que llamaríamos vida humana".

Por otro lado, el líder del Apra, quien cumplió actividades proselitistas en Tumbes y Piura, se mostró confiado de que los electores le den su respaldo el 10 de abril en las urnas.