Alan García: "Ni mi campaña ni el Apra recibieron aportes de Odebrecht en 2006"

El ex mandatario Alan García negó este miércoles que el Partido Aprista o su campaña presidencial del 2006 haya recibido aportes de Odebrecht, como lo señaló hoy, ante fiscales peruanos, el ex directivo brasileño Jorge Barata.

"Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE. Otros se venden, yo no ", manifestó García a través de Twitter.

En otro tuit, el ex presidente reiteró que no recibió dinero de la firma brasileña. "A pesar de los deseos de mis adversarios tanto en la declaración de ayer como la de hoy no he sido relacionado con aporte de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada", manifestó.

Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE. Otros se venden, yo no. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 28 de febrero de 2018

A pesar de los deseos de mis adversarios tanto en la declaración de ayer como la de hoy no he sido relacionado con aporte de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 28 de febrero de 2018

Perú21 pudo conocer que Barata declaró que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña de Alan García en el año 2006. La entrega se habría realizado a través del ex ministro y ex dirigente aprista Luis Alva Castro.

Este diario ha intentado comunicarse con Alva Castro para conocer su versión, pero su celular aparece apagado.