Alan García: "No me afecta la restricción de salida y me allano"

Tras la solicitud de impedimento de salida del país para Alan García , presentado por la Fiscalía del caso Lava Jato , el ex jefe de Estado manifestó que no tiene ningún problema en allanarse, pues no le afecta.

"No me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y lo acepto como vengo colaborando en las 49 veces y en los siete años desde que me alejé del poder", dijo Alan García en diálogo con la prensa, donde también respondió de forma selectiva a los periodistas.

El ex presidente "tomó con sorpresa" que se haya suspendido la reunión y se pida la restricción de su salida del país. Agregó que es el más interesado en que estas acusaciones se investiguen.

"Yo creo que ese está haciendo en efecto persecución política. Lamento que se use este tipo de instrumento para difamar políticamente. Hace unos días he denunciado que, aunque no hay un militar en el poder, se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país", añadió.