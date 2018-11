Erasmo Reyna, abogado del ex presidente Alan García , afirmó a la prensa uruguaya, que a su patrocinado le "entusiasma, Dios mediante" alcanzar el asilo político en Montevideo, Uruguay. Asimismo señaló que si se aprueba su solicitud, podría quedarse en ese país.

La defensa legal reveló además cómo transcurren los días del ex presidente en la residencia del embajador de Uruguay. "Está de buen ánimo, dadas las circunstancias, leyendo mucho, con mucha voracidad", sostuvo.

¿AMENAZA DE MUERTE?



Los enfrentamientos que a diario suceden entre simpatizantes y detractores de Alan García mantiene en vilo al ex jefe de Estado, según su abogado. Incluso, supuestamente, a su patrocinado "lo han amenazado de muerte, azuzados por congresistas. Hay mucha polarización".

"Todos los días un grupo muy numeroso de integrantes de partidos de extrema izquierda, de oficialistas e incluso de congresistas hacen bulla y revuelo y también hay un grupo de militantes apristas (del partido de García) haciéndose sentir", agregó Reyna y destacó a un grupo de "500 militantes de la Central General de Trabajadores del Perú muy agresivos, con palos".

SIN ILÍCITO ALGUNO



García Pérez, en una carta pública, manifestó que durante los años 2011, 2013 y 2016, ha sido objeto de investigaciones pero que no se le ha encontrado ilícito como funcionario público.

"Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en São Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos", destacó Pérez.

Argumentó además que existe una persecución política en su contra. "Todos estos hechos demuestran la persecución política así como de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa", sostuvo.

"NO ES CUESTIÓN DE SI ES MI AMIGO"



Entretanto, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky declaró sobre un posible asilo a Alan García. "No es cuestión de si es mi amigo o no es mi amigo", afirmó a la prensa internacional y agregó que "primero hay que ver cuál es la acusación" con el objetivo de evaluar si se puede tipificar como persecución política o de delitos económicos. "En base a ello se va a tomar la decisión", acotó finalmente.