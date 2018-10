Alan García y Keiko Fujimori no figuran en informe Lava Jato

Ayer, el Congreso aprobó por unanimidad desclasificar el informe final de la comisión Lava Jato , que preside la fujimorista Rosa Bartra , con la finalidad de que todos los congresistas pudieran tener acceso al documento previo a su debate en el Pleno, que será el lunes.

Perú21 tuvo acceso al voluminoso informe, de más de mil páginas. Al determinar responsabilidades por las grandes obras que fueron salpicadas con coimas de empresas brasileñas, la comisión halló que más de 160 personas, entre ex presidentes, ex ministros, ex funcionarios y particulares, fueron comprendidos por diversos delitos.

Sin embargo, al ex presidente Alan García –en cuya gestión se firmaron adendas por la IIRSA Sur y se verificaron sobornos por varios millones de dólares para la concesión del tren eléctrico– no se le atribuye ninguna responsabilidad.

Tampoco fueron incluidos Keiko Fujimori, Luis Nava –ex hombre de confianza de García– y José Chlimper a pesar de que fueron citados por la comisión.¿Por qué la sorpresa? En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, se dijo que no iba a ser incluida porque no fue funcionaria; sin embargo, ese argumento no aplica para Nadine Heredia, su amiga Rocío Calderón y su mamá Antonia Alarcón, a quienes sí se les ha incluido como implicadas en el caso Gasoducto del Sur.

En el caso del ex presidente, en el informe se menciona que “Alan García tuvo al menos una reunión con Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri en Palacio de Gobierno (...); además que se reunió por lo menos 15 veces con Barata también en Palacio”.

Chlimper, hasta hace poco secretario general de FP, tampoco es parte de la lista. Si bien es cierto que fue director de GyM después de que se licitó la Interoceánica Sur, los presuntos pagos al ex presidente Toledo (US$20 millones) por la obra se habrían realizado entre 2006 y 2010.

SALAVERRY VS. BARTRA

La desclasificación del informe no fue fácil. Bartra se enfrentó a gritos con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pues consideraba que lo que se estaba aprobando en el Pleno no era el acuerdo al que había llegado la Junta de Portavoces.

Salaverry desmintió esta versión, lo que generó una nueva interrupción de su colega, esta vez con una voz más fuerte. El titular del Legislativo no se quedó callado y le dijo: “Puede usted gritar toda la mañana si quiere”.

El cruce de sables siguió. Luz Salgado sacó del hemiciclo a Salaverry y, a su regreso, él evidenció su fastidio llevándose la mano a la frente y gesticulando (frente a Yeni Vilcatoma), dijo: “Ya estoy harto, me tienen hasta acá”.

LOS CASOS

En el informe final de Lava Jato se halla responsabilidad en Susana Villarán y Luis Castañeda por la Línea Amarilla.



El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski está incluido en el caso IIRSA Sur y Olmos, mientras que el ex mandatario Ollanta Humala en obras como Gasoducto del Sur, Olmos y Centro de Convenciones.



El vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, ha presentado un informe en minoría que sí incluye a Alan García como parte de los investigados. Este documento solo tendría la firma de su bancada.



En su cuenta de Twitter, Alan García escribió que “compraron a Toledo con US$20 millones, a Humala con US$3 millones, igual a Villarán y a Pedro Pablo Kuczynski. Declarado y probado. Sobre Alan García ni una cuenta ni soborno”.