Mercedes Cabanillas:"Alan García jamás hubiera permitido dar una imagen de autoridad enmarrocada"

La ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas se pronunció sobre el suicidio del ex presidente Alan García.

"Si a mí me preguntaban si algo hubiera sospechado, yo diría que a mí no me extraña porque él jamás hubiera permitido que él como ex presidente pueda dar una imagen de una autoridad enmarrocada", sostuvo en diálogo con América Noticias.

La también ex parlamentaria consideró que el fallecimiento del ex mandatario "es una gran pérdida para grandes sectores del país" y destacó, en esa línea, los logros de su segundo gobierno.

"Para el partido y para grandes sectores del país es una gran pérdida porque Alan García puede ser muy criticado, pero hizo grandes obras", señaló.

"Sobre todo en su segundo Gobierno, con mayor madurez. Incrementó mucho las escuelas, las equipó, generó empleo, hizo que el país crezca 7%.... Hizo que descienda la anemia y que hayan programas sociales que realmente lleguen al interior", indicó.

Esta mañana Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.