Alan García: "Jamás he recibido un centavo de Lava Jato y nadie ha dicho lo contrario" 

El ex presidente Alan García se pronunció sobre la investigación que se le sigue por el caso Lava Jato. A través de una columna de opinión en el diario El Comercio, el ex mandatario expresó que el fiscal a cargo del caso "repite temas que, en 30 años, ya fueron materia de cosa juzgada o cosa decidida”.

Bajo el título "¿Investigación fiscal o puñal político?", García sostiene en su texto que sus adversarios políticos se desesperaban por incluirlo en las delaciones y coimas de Lava Jato.

García indica que a pesar de esto no ha ocurrido nada y por ello ahora usan la especulación para "lanzar una grosera infamia vinculándome con una imaginaria organización criminal".

Asimismo, el ex mandatario señala que por seis años ha asistido a 41 citaciones judiciales, fiscales o congresales, pero "ante el carácter arbitrario y antijurídico de esta disposición fiscal, respondo, por mí y por mis hechos".

El ex presidente explicó en cuatro puntos que:

1) "No hay ningún hecho o dato objetivo sobre dinero o bienes que permita afirmar enriquecimiento ilícito o lavado de activos".

2) No existe ningún testimonio o delación en contra de él, pero "el fiscal argumenta que eso es porque existiría una vocación de silencio, castigándose cualquier acto de traición con un código de honor como el de la Camorra".

3) "Como no hay cuerpo del delito o bienes materiales probatorios, le basta al fiscal hacer ‘copy’ y ‘paste’ de los bienes sucesivamente adquiridos y vendidos desde 1978, como si los tuviera todos ahora".

4) "Como no hay ningún bien o cuenta, el fiscal repite temas que, en 30 años, ya fueron materia de cosa juzgada por la Corte Suprema (1992), la CIDH (1995)".

García agregó en su columna de opinión que "jamás he recibido un centavo de Lava Jato y nadie ha dicho lo contrario. No soy jefe de ninguna organización criminal ni he recibido beneficio alguno de los otros 30 comprendidos en esta investigación".

El ex mandatario concluye su texto indicando que: "He servido al Perú impulsando su crecimiento, la reducción de la pobreza y afirmando la democracia, pero la democracia exige que no se use la acusación fiscal, y este es el caso, como un puñal político contra quien no goza de sus simpatías".