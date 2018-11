Alan García informó al PJ que se allana al pedido de impedimento de salida

El abogado Erasmo Reyna, defensor de Alan García, presentó esta tarde un escrito al Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción para informar la decisión del ex presidente de allanarse al pedido de la Fiscalía para que se le dicte impedimento de salida del país.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó dicha medida cautelar al Poder Judicial en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que ejecutó Odebrecht.

El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción programó la audiencia de pedido de impedimento de salida del país contra el ex mandatario para este sábado a las 3:00 pm.

En la víspera, García Pérez señaló que se allanaría ante el pedido del fiscal Pérez, ya que no tiene "ningún problema" en quedarse en el país para aclarar las investigaciones en su contra.

"No me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y lo acepto como vengo colaborando en las 49 veces y en los siete años desde que me alejé del poder", anotó.