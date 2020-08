Reconoció tener aspiraciones políticas. En su inesperado debut mediático, Alan García Nores, hijo del ex presidente Alan García y Pilar Nores, se animó a criticar el primer gobierno de su padre y sostuvo que este "terminó con malos resultados económicos" y que, sea por "coyuntura internacional" o por "decisiones internas, fue muy malo".

"Fue una época terrible del terrorismo en el país, se combatió muchísimo al terrorismo, eso no se le pueden quitar; pero el resultado (…) fue muy malo", sostuvo en el bloque de entrevistas N la vida de de Canal N.

Indicó que aunque pueden darse "mil excusas", pero lo cierto es que "las buenas intenciones y (los) 70 años de lucha (del Apra) por llegar al poder no fueron una buena mezcla para la época que se vivió".

En declaraciones a Canal N, García Nores dijo ser aprista, pero sin militancia inscrita, y reconoció tener aspiraciones políticas. "Definitivamente es una opción que me encantaría perseguir algún día", precisó.

No obstante, dijo que en este momento no está preparado para eso. "No es que yo me presente un día y toco la puerta del partido y digo: 'Elíjanme mañana congresista, no'", refirió.

BUITRES POLÍTICOSAbogado de profesión, el hijo del ex presidente aprista comentó también que Ollanta Humala se ha dejado influenciar mucho, no solo por su esposa, Nadine Heredia, sino por diferentes actores políticos a quienes identificó como "buitres de la política" que "agarran al presidente como rehén y le meten ideas, le dicen a quién nombrar".

"Lo que no puede ocurrir es que los ministros despachen con la primera dama y no con el presidente, que la primera dama dé luz verde para aprobar leyes o hacer adquisición de armamentos y no sea el presidente quien decida la defensa del país", refirió.

Alan García Nores también se refirió al ministro del Interior, Daniel Urresti, a quien calificó como el "ministro de moda" y que cumple un rol diferente a la de su despacho "porque la criminalidad está peor que nunca".

"Está demostrando que se puede enfrentar a Alan García, y entonces (Urresti) él puede ser el candidato, todos se han dado cuenta que quiere ser candidato; y habla de tantas cosas que nos olvidamos de criticar al presidente y a la primera dama que están semiprotegidos; por eso no lo sacan", subrayó.