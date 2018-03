El ex presidente Alan García negó nuevamente haber recibido algún tipo de aporte de Odebrecht y recalcó que el ex directivo de la empresa, Jorge Barata, no señaló que le haya entregado dinero, pese a que afirmó que abonó US$200 mil a la campaña aprista del 2006.

A través de un video, García reiteró lo que había manifestado horas antes por Twitter, que no pidió ni recepcionó dinero de la firma brasileña.

"Durante dos años se desató una campaña infame contra mí, acusándome de haber usado del gobierno para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares en cuentas off shore fuera del Perú, o en líquido en nuestro país; esto, que sí cometieron otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, es absolutamente falso en mi caso", sostuvo.

El ex mandatario recordó que Barata hizo referencia al ex ministro Luis Alva Castro como la persona a la que entregó el aporte, pero aclaró que él responde por sus propios actos.

"La declaración de ayer de Jorge Barata desmorona absolutamente esa campaña infame contra mí, no ha hecho niguna referencia directa a mí, no ha dicho en ningún momento que le pedí o recibí algún dinero de Odebrecht, solo ha mencionado un supuesto aporte a otra persona, yo respondo por mis actos, mis hechos y mi vida, y estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta", dijo.

Finalmente, el líder aprista insistió en que él ha mantenido su versión desde que estalló el caso Lava Jato. "Todo lo que he venido repitiendo desde hace dos años contra esa campaña infame es cierto, no he recibido ni un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme como otros y estaré siempre dispuesto a responder por ello porque esa es mi responsabilidad histórica tras hacer recibido la confianza del pueblo", enfatizó.