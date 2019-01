Alan García: "No hay ninguna justificación para no crecer a más del 6%"

El ex presidente Alan García aseveró este viernes que "no hay justificaciones" para que el Perú no crezca a más del 6% e indicó que para ello se requiere "tener fe, discurso y equipo".

Instó, en esa línea, al Gobierno de Martín Vizcarra a rectificar su accionar "para crear empleo y crecer". Aseguró que "fomentar divisiones y odios" detienen al país.

"Nuestra patria tiene condiciones para crecer más del 6% el 2019 y el 2020 y reducir la pobreza y la anemia. No hay ninguna justificación para no lograrlo", escribió García Pérez en su cuenta de Twitter.

Nuestra patria tiene condiciones para crecer más del 6% el 2019 y el 2020 y reducir la pobreza y la anemia. No hay minguna justificación para no lograrlo. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 25 de enero de 2019

"Para crear empleo y crecer hay que tener fe, discurso y equipo. No basta con amenazar y fomentar divisiones y odios. Eso detiene. Rectifiquemos", añadió.

Para crear empleo y crecer hay que tener fe, discurso y equipo. No basta con amenazar y fomentar divisiones y odios. Eso detiene. Rectifiquemos. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 25 de enero de 2019

Como se recuerda, el dos veces jefe del Estado (1985 - 1990 / 2006 - 2011) permanece en el país desde noviembre cuando el Poder Judicial dictó un impedimento de salida por 18 meses en su contra con el fin de garantizar su participación en las diligencias de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.