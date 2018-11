A su salida de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) donde dictó un taller de derecho procesal, el fiscal José Domingo Pérez negó que se esté utilizando al Ministerio Público como instrumento político para perseguir a opositores, tal como los sostienen los apristas.

Sobre la solicitud de asilo político que realizó el ex presidente Alan García en la embajada de Uruguay, el fiscal Domingo Pérez fue muy cauto al referirse a su caso: "Espero que ninguna palabra o versión mía sea tomada para justificar cualquier solicitud de asilo".

En diálogo con la prensa, afirmó que la etapa preliminar de la investigación contra Alan García continúa y se ha hecho una "solicitud al juzgado del subsitema anticorrupción".

Domingo Pérez fue muy cauto al pronunciarse sobre el caso de Alan García. (Canal N)

Al ser consultado sobre las críticas de los apristas, quienes sostienen que existe "persecución política y se utiliza la Fiscalía para perseguir a los opositores del gobierno, Domingo Pérez lo negó tajantemente.

"No es cierto, esa es una circunstancia que no es exacta, toda vez que ustedes como prensa permiten que la opinión pública tome contacto con las decisiones de la fiscalía y jueces han transmitido la audiencia del sábado en donde el afectado con la medida que se ha solicitado se allanó. El término correcto es que se mostró conforme con el pedido del fiscal, no hubo ningún tipo de oposición o cuestionamiento que hubiese implicado la revisión en una segunda instancia", agregó.

Respecto al pedido de asilo de Alan García, prefirió no dar su opinión porque es el fiscal que está llevando la investigación.

A su salida del recinto universitario, el fiscal Domingo Pérez recibió los aplausos y vítores de los alumnos sanmarquinos, quienes buscaron en todo momento tomarse una selfie con el magistrado.