Alan García insiste: “Exijo a los fiscales que pregunten sobre mí a Jorge Barata”

El ex presidente Alan García insistió nuevamente a que los fiscales peruanos que viajarán a Brasil a interrogar al ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, este 27 y 28 de febrero, le pregunten sobre él.

En su cuenta de Twitter publicó: “Exijo que los fiscales peruanos sobre mí al Sr. Barata. Que nadie, menos PPK, me use para no ser comprendido en el interrogatorio”.

Ayer, García ya se había expresado en el mismo sentido en la misma red social indicando que “otros se venden, yo no”. Estas declaraciones las hizo citando una entrevista del diario Gestión en la cual el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, aseguraba que no le preguntarían a Barata ni por García ni por el presidente Kuczynski.

Esto, según Vela, responde a que se interrogará a Barata únicamente por el financiamiento del Partido Nacionalista, caso en el que están comprendidos Ollanta Humala y Nadine Heredia, y el financiamiento a Fuerza Popular, respecto a las anotaciones de Marcelo Odebrecht que involucrarían a Keiko Fujimori.

La decisión es de Hamilton Castro, fiscal encargado del caso Lava Jato en Perú. “Si no lo hacen (si no preguntan por García y PPK) es porque es incompatible con sus estrategias y sus decisiones autónomas”, señaló Vela.

Los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez entrevistarán a Jorge Barata en Sao Paulo, Brasil, este 27 y 28 de febrero. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la firma brasilera, siempre indicó que era Barata el que tenía que corroborar sus declaraciones y hacer más precisiones respecto de los líderes políticos del Perú involucrados en corrupción.

En una de las anotaciones de Marcelo Odebrecht se observa “Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG”. Odebrecht reconoció que “AG” era Alan García y que en esa cita se refería a la empresa Kuntur TG que se adjudicó la operación del Gaseoducto Sur Peruano. García ha negado en más de una oportunidad haber recibido sobornos de empresas brasileras.