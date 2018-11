Hoy, a las 10 a.m., el ex presidente Alan García se verá cara a cara con el fiscal José Domingo Pérez, quien lo interrogará por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, en la sede anticorrupción de la Fiscalía.

Hasta el momento, García es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias debido a la emisión del Decreto de Urgencia 032-2009, que declaró de necesidad pública la ejecución y puesta en marcha de la referida obra.

Pérez también investiga las circunstancias que dieron pie a la firma de dicho decreto. El mismo día que se emitió, 19 de febrero de 2009, García realizó un viaje a Cusco junto al ex representante de la compañía brasilera Jorge Barata.

El pasado mes de octubre, el ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre contó a fiscales peruanos que la firma pagó sobornos por más de US$24 millones en la Línea 1 del Metro de Lima. Nostre explicó que US$10 millones se repartieron entre ex funcionarios como el ex viceministro Jorge Cuba, pero no pudo precisar el destino de los US$14 millones de saldo.

En setiembre, Cuba intentó acogerse a la colaboración eficaz, pero el fiscal Sergio Jiménez, entonces a cargo del caso, le denegó el pedido. El abogado José Urquizo, ex defensor de Cuba, indicó a Perú21 que el ex viceministro mantenía su intención de ser colaborador. “Piensa que fue incomprendido y que pudieron preguntar por más información”, señaló.

SABÍA QUE...

- La comisión Lava Jato determinó que García se reunió, “por lo menos, 15 veces” con Barata en Palacio de Gobierno.

- Erasmo Reyna, abogado de García, señaló que no le preocupa el testimonio que realice Cuba a la Fiscalía.